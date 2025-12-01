ରାଞ୍ଚିରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ପରେ ଏମିତି କହିଲେ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି
ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 83 ତମ ଶତକ ପୂରଣ ସହ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
Published : December 1, 2025 at 1:55 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 2:27 PM IST
VIRAT KOHLI CENTURY, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଶତକ କରିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିବାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି । ଦିନିକିଆରେ 52 ତମ ଶତକ ମାରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି । ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ପରେ କୋହଲି କହିଥିଲେ," ଏପରି ସମୟରେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା । 20ରୁ 25 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଚ୍ ଭଲ ରହିଥିଲା , ତାପରେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଗଲା । ମୁଁ କେବେଳ ବଲକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଓ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେତବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେତବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କାମରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବଡ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରିବେ । "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ କେବଳ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରାଟିସରେ ବିଶ୍ବସ କରେ ନାହିଁ । ମୋର କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମୋର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଫିଟନେସ ସ୍ତର ଭଲ ରହିଥାଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ଭଲ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ । "
🗣️🗣️ As long as my physical levels are up and the mental sharpness is there, then you know it's fine.@imVkohli on his fitness and preparation leading up to the series 🫡💪— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
Match Highlights ▶️ https://t.co/dzqGUrq57R#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lMrjW8dCby
"ମୁଁ ଖେଳକୁ ବହୁତ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ , ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ତୀବ୍ର ଓ ତୀଷ୍ମ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଆରାମରେ ଖେଳିପାରିବି । ମୁଁ 300ରୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଖେଳ ସହ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ବଲକୁ ହିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ନେଟ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ରହିଥିବା ଅନୁଭବ ହେବ । ଯଦି ଆଉଟ ଅଫ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନେଟ୍ସରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ।"
ରବିବାର ରାଞ୍ଚିରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଭାରତ 17 ରନରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ବେଶ ଦୃଢତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 120 ବଲରେ 135 ରନ କରି ଦିନିକିଆରେ 52 ତମ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 83 ତମ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ।
