JSCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ଶୋ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 83 ତମ ଶତକ
ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ 52 ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରି ସଚିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 30, 2025 at 4:29 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 5:04 PM IST
ରାଞ୍ଚି: JSCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ଶୋ । ଛକା ଚଉକା ବର୍ଷା କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦିଲ୍ ଖୁସ କରିଦେଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ 52 ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ କୋହଲିଙ୍କ 83 ତମ ଶତକ ପୂରଣ ହୋଇଛି । 102 ବଲ୍ରେ 103 ରନ୍ କରି ସେଞ୍ଚୁରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କୋହଲି ।
ବିଶ୍ବ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ କୋହଲି:
A leap of joy ❤️💯
A thoroughly entertaining innings from Virat Kohli 🍿
#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli
ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ 52ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ବ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରି ସଚିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛନ୍ତି । ସଚିନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 51 ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । କୋହଲି ଦିନିକିଆରେ 52 ତମ ଶତକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ବ କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ରୋକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ:
ବିରାଟ କୋହଲି: ଦିନିକିଆରେ 52 ଶତକ
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର: ଟେଷ୍ଟରେ 51 ଶତକ
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର: ଦିନିକିଆରେ 49 ଶତକ
ଜ୍ଯାକ କାଲିସ: ଟେଷ୍ଟରେ 45ଶତକ
5⃣2⃣nd ODI HUNDRED in 📸📸 #TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli
ରିକି ପଣ୍ଟିଂ-ଟେଷ୍ଟରେ 41 ଶତକ
ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ କରିଦେଲା କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ:
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ଓପନିଂ ଯୋଡି ଭାବେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଜୟସ୍ବାଲ ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବଲ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିନପାରି ଖୁବ କମ୍ ସମୟରେ ମାତ୍ର 18 ରନ କରି ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଜୟସ୍ବାଲ । ଏହା ପରେ ପଡିଆରେ ରୋ-କୋଙ୍କ ପାଟନର ସିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଉଭୟ ବେଶ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ । ରୋହିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି 3 ଛକା ଓ 5 ଚୌକା ବଳରେ 57 ରନ କରି ଆଉ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ କିନ୍ତୁ ଅଟକାଇବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରଙ୍କ ନିକଟକରେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥିଲା । ବୋଲରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରି ଫିଲ୍ଡିରେ ବଡ ବଡ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ କୋହଲି । ତାଙ୍କ ଛକା ଚୌକାରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ । ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଝୁମିଉଠିଥିଲା । 42.5 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କୋହଲି 119 ବଲରେ 135 ରନ କରିବା ପରେ ନଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗରଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।
ଦିନିକିଆରେ କୋହଲିଙ୍କ 52 ଶତକ
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 30 ଶତକ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20ରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ
ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ରେକର୍ଡ:
ସେପଟେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସ ସହ ଓଡିଆଇରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛନ୍ତି । ରୋହିତ ଆଜି 3ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର 352ଟି ଛକା ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ନାମରେ 351ଟି ଛକା ରେକର୍ଡ ରହିଛି ।
