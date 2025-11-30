ETV Bharat / sports

IND vs SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 17 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, କୋହଲିଙ୍କ ଜରବଦସ୍ତ ଶତକ, କୂଲଦୀପଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁ

ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଶାନଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ କୋହଲି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ।

INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST ODI
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 17 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ (ap)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 30, 2025 at 11:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ଭାରତ 1-0ରେ ଆଗରେ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଟସ୍ ହାରି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଭାରତର ୩୫୦ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪୯.୨ ଓଭରରେ ୧୦ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୩୩୨ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ​। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ।

INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST ODI
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 17 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ (ap)

୩୫୦ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ଏବଂ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ଇନିଂସ୍ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା, ରିକେଲଟନ୍ ୦ ରନରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ତା’ପରେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ୦ ରନରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ମାର୍କରାମ ମଧ୍ୟ ୭ ରନରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ଏକ ସମୟରେ, ଆଫ୍ରିକା ୪.୪ ଓଭରରେ ୧୧ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ।

ଏହା ପରେ, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଜଟକେ, ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି ଏବଂ ତା’ପରେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ସହିତ ମିଶି ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ । ଡି ଜୋରଜି ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ସାତ ଚୌକା ସହିତ ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜଟିକେ ୨୮ ବଲ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ସହିତ ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରିଜଟିକେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ୫୫ ବଲ୍‌ରେ ସାତ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହିତ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ୨୬ ବଲ୍‌ରେ ପାଞ୍ଚ ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ସହିତ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଜଟିକେ ୮୦ ବଲ୍‌ରେ ୭୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ୩୯ ବଲ୍‌ରେ ୭୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ଶେଷରେ ୫୧ ବଲ୍‌ରେ ପାଞ୍ଚ ଚୌକା ଏବଂ ଚାରି ଛକା ସହିତ ୬୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଭାରତ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ତିନୋଟି ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ-

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆସିଥିଲେ । ଯଶସ୍ୱୀ ୧୮ ରନ୍ କରି ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗରଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୦୯ ବଲ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ୧୩୬ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ । ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ୫୧ ବଲ୍‌ରେ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ରୋହିତଙ୍କୁ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଶତକ-

ଭାରତ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ୧୦୨ ବଲ୍‌ରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ସହିତ ୧୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ବିରାଟଙ୍କ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୫୨ତମ ଶତକ । ଏହି ଶତକ ସହିତ, ବିରାଟ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର (୫୧ ଶତକ)ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲି ୧୨୦ ବଲ୍‌ରେ ୧୧ ଚୌକା ଏବଂ ୭ ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୩୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗରଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ ।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ 8 ରନ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 13 ରନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ 320 ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 20 ବଲ୍ ରେ 2 ଚୌକା ଏବଂ 1 ଛକା ସହିତ 23 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି କେଏଲ ରାହୁଲ 36 ବଲ୍ ରେ 2 ଚୌକା ଏବଂ 3 ଛକା ସହିତ 60 ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗର, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ଏବଂ ଓଟନିଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ 2 ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- JSCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ଶୋ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 83 ତମ ଶତକ

TAGGED:

RANCHI ODI MATCH
VIRAT KOHLI
ROHIT SHARMA
IND VS SA 1ST ODI
INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST ODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.