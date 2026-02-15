ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ଇଶାନଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୭୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଭାରତ

India vs Pakistan: ଇଶାନ ମାତ୍ର ୪୦ ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୭୭ ରନ୍‌ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି।

India vs Pakistan T20 World Cup 2026
ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୭୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଭାରତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
India vs Pakistan T20 World Cup 2026: India vs Pakistan: ରବିବାର ଦିନ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୭୫ ରନ୍ କରିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଇଶାନ କିଶାନ ସର୍ବାଧିକ ୭୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ୫୨ ରନ କରିଥିଲା। ଇଶାନ କିଶାନ ୨୭ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୪୦ ବଲ୍ ରେ ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ମାରି ୭୭ ରନ କରିଥିଲେ।

ଉସମାନ ତାରିକଙ୍କୁ ୧୧ତମ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୬ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ୨୪ ବଲ୍ ରେ କେବଳ ୨୫ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୩୨ ରନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ୧୭ ବଲ୍ ରେ ୨୭ ରନ କରି ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୈମ ଆୟୁବ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉସମାନ, ଶାହିନ ଓ ସଲମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ଇଶାନଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଲ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରି ଇଶାନ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାତ୍ର ୨୭ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ମାତ୍ର ୪୦ ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୭୭ ରନ୍‌ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭନ୍:

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ସାଇମ ଆୟୁବ, ସାହିବଜଦା ଫରହାନ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ବାବର ଆଜାମ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଶଦାବ ଖାନ, ଫହିମ ଆଶ୍ରାଫ, ଉସମାନ ଖାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ, ଉସମାନ ତାରିକ।

INDIA VS PAKISTAN
T20 WORLD CUP 2026
IND VS PAK T20 WC MATCH
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
IND VS PAK T20 WC MATCH

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

