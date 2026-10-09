୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲା, ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ପିସିବି
ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରେ ଭାରତ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍।
Published : October 9, 2026 at 3:58 PM IST
Hong Kong Sixes 2026: ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ୭ ଜଣିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ଅଭିଯାନ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପରେ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଗ୍ରୁପ୍-ସି ର ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁହାଁମୁହିଁ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ସହିତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରେ ମୋଙ୍ଗ କୋକ୍ ସ୍ଥିତ ମିଶନ ରୋଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।
ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୫ରେ ଆବ୍ବାସ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଫ୍ରିଦି ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମାଲ କରିଥିଲେ। ଆବ୍ବାସ ଆଫ୍ରିଦି ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୬୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୩୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଅବ୍ଦୁଲ ସମଦ ୨୦୨୫ରେ ୩୩୦.୨୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଖ୍ୱାଜା ନାଫେ ଗତ ଏଡିସନରେ ୨୮୪.୯୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୫୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ ଶେହଜାଦ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୧ ରନ୍ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
The Defending Champs are back 👌 The Pakistan squad for the Hong Kong Sixes is an absolute powerhouse! 💥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes https://t.co/0nXRTGyBhE— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 9, 2026
ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨ ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରାଜୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ କୁୱେତକୁ ୪୩ ରନ୍ରେ ହରାଇ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ:
ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସ ଆଫ୍ରିଦି (ଅଧିନାୟକ), ଅବ୍ଦୁଲ ସମଦ, ଅହମ୍ମଦ ଦାନିୟାଲ୍, ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ୍ ଖାନ୍, ଖ୍ୱାଜା ନାଫେ, ମହମ୍ମଦ ଶେହଜାଦ ଏବଂ ସାଦ୍ ମସୁଦ୍।
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ ଓ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
STACKED! 🔥 Maximum format. Maximum firepower. Team India is locked, loaded, and ready to take over the Hong Kong Sixes! 🇮🇳💥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes https://t.co/aNSKqkDfd1— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 5, 2026
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାଗ ନେବେ ୧୨ଟି ଦଳ
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍-ସି ରେ ରହିଛି। ଏହି ସମାନ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୧ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ ୫:୪୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର (ଅଧିନାୟକ), କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ନୀତିଶ ରାଣା, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ, ଟି. ନଟରାଜନ, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ।