ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍: ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୯-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ନିଜର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୯-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : September 10, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 1:10 PM IST
IND vs PAK Hockey, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏକତରଫା ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନର ମୋକି ଠାରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ନିଜ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୯-୦ ଗୋଲର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚଳିତ ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ରେ ଏହା ଯେକୌଣସି ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଟେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନିଜର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କିମ୍ବା ମାଲେସିଆ ସହିତ ଖେଳିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ୭ମ ମିନିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଗୋଲଟି ପୂଜା ସାହୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଜରିଆରେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ୫ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହିଁ ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏହି ସମୟରେ ୩ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ୬ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୧୯ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲା।
𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗣𝗨𝗧𝗦 𝗢𝗡 𝗔 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 10, 2026
An emphatic 19-0 win over Pakistan sends the Indian Junior Women’s Team into the last four of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🏑💥
The road to the title continues! 🏆🇮🇳
We will face the… pic.twitter.com/rNTaETJr09
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ମଲ୍ଲିକ ଦଳ ପାଇଁ ୨୭ତମ, ୪୯ତମ ଏବଂ ୫୧ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଶନୀ, ସନିକା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାନେ, ମଧୁ ସିଦର ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ସାହୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତନୁଶ୍ରୀ ଦିନେଶ କାଡୁ, ସୁଖବୀର କୌର, ଗୀତା ଯାଦବ, ତନୁଜା ଟପ୍ପୋ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଦବ, କୃଷ୍ଣା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିନିମା ଧନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।
𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧 𝗪𝗜𝗡! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 10, 2026
Catch the best moments from India’s emphatic 19-0 quarter-final victory over Pakistan at the AHF Junior Asia Cup 2026. 🏑📸#HockeyIndia #IndiaKaGame #AHFJuniorAsiaCup2026 pic.twitter.com/QKBxuWOhfB
ମହିଳା ଜୁନିୟର ହକି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଏଲିଟ୍ ପୁଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଚୀନ ସହ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଡ୍ର' ରହିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳକୁ ଏକତରଫା ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା। ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଚୀନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଦବଦବା ରହିଥିଲା। ବିଗତ ଦୁଇଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଚୀନକୁ ହିଁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଆସିଛି।