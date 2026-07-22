IND vs PAK: କରନ ଗୌତମଙ୍କ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ! ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭-୪ ଗୋଲ୍ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ
IND vs PAK: ଓମାନରେ ଚାଲିଥିବା ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ହକି ୫s ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Published : July 22, 2026 at 11:16 AM IST
IND vs PAK Hockey: ଓମାନରେ ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ହକି ୫s ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ହକିର ଏହି ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ କେବଳ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ମସ୍କଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭-୪ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କରନ ଗୌତମ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ୫ମ, ୯ମ ଏବଂ ୧୯ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।
କରନ ଗୌତମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଲ ଯାଦବ ତୃତୀୟ ମିନିଟ୍ରେ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ରାଜଭର ୧୦ମ ମିନିଟ୍ରେ ଏବଂ ରୋମିତ ପାଲ ଓ ଅଧିନାୟକ କେତନ କୁଶୱାହା ୧୧ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହା ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ୯ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଭାରତ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଟପ୍-୨ ରେ ରହୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
India Rule the Rivalry! 💪🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 21, 2026
The Indian Men's Team delivered when it mattered most, defeating Pakistan 7-4 in a thrilling contest at the Youth Hockey5s Asian Championship Muscat 2026. 🇮🇳🏑
Another composed and clinical display sees Team India extend their winning run and… pic.twitter.com/gyrv0AmJme
ହକି୫s (Hockey 5s) ର ନିୟମ ଅଲଗା
ହକି୫s ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ହକିର ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଛୋଟ ସଂସ୍କରଣ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଥାଆନ୍ତି। ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୋଲକିପର ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ୧୦-୧୦ ମିନିଟ୍ର ଦୁଇଟି ହାଫ୍ ରେ ଖେଳାଯାଏ ଏବଂ ଆଟାକିଙ୍ଗ୍ ହାଫ୍ର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଟିଂ (ଗୋଲ୍ ପାଇଁ ଶଟ୍) କରାଯାଇପାରିବ। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ର ହୋଇଥାଏ।
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଆପଣାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମ୍ୟାଚରେ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଛୁଆ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୮ମ ମିନିଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୋରକୁ ୨-୨ ବରାବର କରି ନେଇଥିଲା। ୧୦ମ ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର ୩-୩ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରହଲାଦ ରାଜଭର ୧୦ମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡିଫେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରୋମିତ ପାଲ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ କେତନ କୁଶୱାହା ୧୧ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍କୋରକୁ ୬-୩ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ମୁଠାରେ କରିନେଇଥିଲା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ଦଳ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାରତ ୭-୪ ରେ ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
୨୦୨୬ ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ହକି୫s ଏସିଆ କପ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ ସାତଟି ଏସୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଓମାନ, ଇରାନ, ଇରାକ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଏସୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।