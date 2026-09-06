ଇତିହାସ ରଚିଲେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର! ଧୋନି-କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ହରମନପ୍ରୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି କ୍ରିକେଟର ବନିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 6, 2026 at 10:57 AM IST
Harmanpreet Kaur World Record: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ୧୫୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଶନିବାର ଦିନ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଇଥିବା ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ମହାମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ହରମନପ୍ରୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି କ୍ରିକେଟର ବନିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୧୫୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ରେକର୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଏମ୍.ଏସ୍ ଧୋନି, ବିରାଟ କୋହଲି କିମ୍ବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଶତକ (୧୦୦ ମ୍ୟାଚ୍) ହାସଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ଧୋନି ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜମାନେ କରିପାରିନଥିଲେ, ତାହା କରି ଦେଖାଇବାରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
🚨 𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗠𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Harmanpreet Kaur becomes the first cricketer to captain a side in 1️⃣5️⃣0️⃣ T20Is. 👏 👏
Updates ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#TeamIndia | #WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/WrdFlp7kcH
କୌଣସି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୯୧ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନାମିବ୍ୟାର ଗେରହାର୍ଡ ଇରାସମସଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ କଥା ହେବା, ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଥାପଥୁ ୧୨୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଗ୍ ଲ୍ୟାନିଙ୍ଗ୍ ୧୦୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (ମହିଳା ଅଧିନାୟିକା ଭାବରେ):
- ୧୫୦ ମ୍ୟାଚ୍* – ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଭାରତ)
- ୧୨୧ ମ୍ୟାଚ୍ – ଚମାରୀ ଅଥାପଥୁ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
- ୧୦୦ ମ୍ୟାଚ୍ – ମେଗ୍ ଲ୍ୟାନିଙ୍ଗ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
- ୯୬ ମ୍ୟାଚ୍ – ହିଦର୍ ନାଇଟ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ)
- ୯୬ ମ୍ୟାଚ୍ – ଡାଏନ୍ ବିମେନିମାନା (ରୁଆଣ୍ଡା)
ଅଧିନାୟିକା ଭାବେ ୧୫୦ତମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଜାରି ରଖିବା, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସେହି ମୂଳମନ୍ତ୍ର (ଚାବିକାଠି) ଯାହାକୁ ମୁଁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।"
𝐊𝐚𝐩𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞! 👑🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 5, 2026
Harmanpreet Kaur goes downtown to seal the win for India! 💥
Watch #DPWorldWomensAsiaCup2026 LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/4DX4jYq0lX
ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହାରି ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦଳ କ’ଣ କରିପାରିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଆଗକୁ ଆସି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବୁ।"
ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଥିବା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ, ଯାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି।