ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ କୁଲଦୀପ, ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
IND vs NZ Test: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
Published : November 14, 2026 at 10:08 AM IST
IND vs NZ Test Squad: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଚଳିତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 19 ନଭେମ୍ବର 2026 ରୁ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ସମିତି ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପିଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ
ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପିନ ବୋଲର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। କୁଲଦୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଫେରିବେ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବାଉନ୍ସ ପିଚ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିନର ବଦଳରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବେଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପେସ୍ ଆଟାକକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟକ୍ରମ (ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର) ବ୍ୟାଟିଂ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି।
🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates ▶️ https://t.co/hYDKOnjK5e https://t.co/wz9kSubfzZ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
୫ମ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍
ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଚୟନ ସମିତି ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ବ୍ରାର୍ଙ୍କ ବଦଳରେ କୌଣସି ବି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦିନିକିଆ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନର 14 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହିଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆକାଶ ଦୀପ, ସାଈ ସୁଦର୍ଶନ, ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍।
ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ବର୍ମା, ଇଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟ୍ କିପର, ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନମନ ଧୀର, ଆକିବ ନବୀ, ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଯଶ ଠାକୁର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।