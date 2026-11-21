ୱେଲିଂଟନରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ 'ବିରାଟ' କୀର୍ତ୍ତିମାନ! ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଭାବେ କଲେ ଏହି କାରନାମା
KL Rahul Century: କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଶତକ ଲଗାଇ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 21, 2026 at 10:24 AM IST
IND vs NZ Test KL Rahul: କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଶତକ ଲଗାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ସେ 203ଟି ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର 13ତମ ଶତକ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ରାହୁଲ SENA (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) ର ଚାରିଟି ଯାକ ଦେଶରେ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ଲଗାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଓପନର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓପନର ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସଇଦ ଅନୱର ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ
ରାହୁଲ ଏହି ଶତକ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଏସୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସଇଦ ଅନୱର, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ୟୁନିସ ଖାନ, କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଖେଳାଳି, ଯେଉଁମାନେ SENA ର ଚାରିଟି ଯାକ ଦେଶରେ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସଇଦ ଅନୱର ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ହିଁ ଏଭଳି ବ୍ୟାଟର, ଯେଉଁମାନେ ଓପନର ଭାବେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଓପନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟର SENA ର ଚାରିଟି ଯାକ ଦେଶରେ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ଲଗାଇ ପାରିନଥିଲେ ।
SENA ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଓପନରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ
SENA ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଓପନରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ତାଲିକାରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଠଟି ଶତକ ରହିଛି । କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସାତିଟି ଶତକ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ନାମରେ ତିନିଟି ଲେଖାଏଁ ଶତକ ରହିଛି ।
|ଖେଳାଳି
|ଇନିଂସ
|ରନ୍
|ଶତକ
|ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର
|57
|2464
|8
|କେଏଲ୍ ରାହୁଲ
|51
|1904*
|7
|ଭିନୁ ମାଙ୍କଡ଼
|17
|654
|3
|ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ
|18
|761
|3
|ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ
|25
|937
|3
|ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ
|49
|1574
|3
ଓପନର ଭାବେ ରାହୁଲଙ୍କ 12ତମ ଶତକ
କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ଲଗାଇ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଓପନର ଭାବେ ନିଜର 12ତମ ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ମୁରଲୀ ବିଜୟଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟରେ ଓପନର ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟାଟର ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର । ତାଙ୍କ ନାମରେ 33ଟି ଶତକ ରହିଛି । ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ 22ଟି ଶତକ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ।
HUNDRED for #TeamIndia's vice-captain @klrahul 👏👏 A historic century for KL Rahul as he becomes the only Indian opener to score centuries across SENA countries 🙌🙌 #NZvIND https://t.co/Qk9NA09G9G— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
2021 ପରଠାରୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକ ମାମଲାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ
2021 ପରଠାରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଓପନର ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବେନ୍ ଡକେଟ୍, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଦିମୁଥ କରୁଣାରତ୍ନେଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସାତିଟି ଲେଖାଏଁ ଶତକ ରହିଛି । ସେହିପରି ଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ (2025-27) ଚକ୍ରରେ ରାହୁଲ, ଟମ୍ ଲାଥାମ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଓପନର ଭାବେ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ଶତକ ସହିତ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ।
KL Rahul brings up his 1️⃣3️⃣th Test century with effortless poise! 🫡 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/DFjoY1c4En— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର
କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ଲଗାଇବାରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ ସୁରିନ୍ଦର ଅମରନାଥ 1976 ମସିହାରେ ଅକଲାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି କାରନାମା କରିଥିଲେ ।