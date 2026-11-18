IND vs NZ: ୫୮ ବର୍ଷ ହେଲା ୱେଲିଂଟନରେ ଜିତିପାରିନି ଭାରତ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବେ କି ଏହି ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ
IND vs NZ 1st Test: ୱେଲିଂଟନର ବେସିନ୍ ରିଜର୍ଭ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ 1968 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା।
Published : November 18, 2026 at 2:20 PM IST
IND vs NZ 1st Test: ଆସନ୍ତା 19 ନଭେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର) ଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ୱେଲିଂଟନର ବେସିନ୍ ରିଜର୍ଭ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଟି20 ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନଜର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଉପରେ ରହିବ । ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଦୌ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୱେଲିଂଟନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଗତ 58 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନାହିଁ ।
ବେସିନ୍ ରିଜର୍ଭ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ 1968 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମଇଦାନରେ ଭାରତକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଶେଷ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।
When Yashasvi Jaiswal takes flight, you know you're in for a treat! 🫡 Don't miss him in the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting 19th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/a9CeAEbZH0— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 17, 2026
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠାରେ ନିଜର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 2020 ମସିହାରେ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତାକୁ 10 ୱିକେଟରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମଇଦାନରେ 58 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବିଜୟ ମରୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ବିଜୟ ସହ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
New Zealand has been a tough fortress for visiting teams, but Team India is ready to change the narrative! 🔥 What's your prediction for the series?👇 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting 19th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ଆୟୋଜକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିନାହିଁ। କିୱି ଦଳ ବେସିନ୍ ରିଜର୍ଭ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 70ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୨୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ଟି ମୁକାବିଲାରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠାରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିବା ୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ୫ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଥିବା ତାର ଶେଷ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମୁକାବିଲାରୁ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।
How much grass is too much grass? 🤔 The Basin Reserve has plenty of it, setting the stage for a Test match where the bowlers could have a field day! 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting tomorrow, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ:
ଭାରତ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ଆକାଶ ଦୀପ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଟମ୍ ଲାଥାମ (ଅଧିନାୟକ), ଡେଭନ୍ କନୱେ, ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଡାରିଲ ମିଚେଲ, ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ (ୱିକେଟକିପର), ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ନାଥାନ ସ୍ମିଥ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, କାଇଲ ଜେମିସନ, ଜାକବ ଡଫି, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର, ଡିନ୍ ଫକ୍ସକ୍ରଫ୍ଟ, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ।