ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ଟି20 ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୨ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Published : October 9, 2026 at 9:40 AM IST
IND vs NZ T20I Series: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ ଫଲ୍କସ୍ ଆହତ କାରଣରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଜୋଶ୍ କ୍ଲାର୍କସନ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ଲେୟାର ଟିକନରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ରେ ଖେଳାଯିବ।
ଗତ ମାସରେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି୨୦ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଫଲ୍କସ୍ଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପିଚାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ୱାଲ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ ଫଲ୍କସ୍ ଆହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳରେ ଜୋଶ୍ କ୍ଲାର୍କସନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲେୟାର ଟିକନରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋଚ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭାରତ ୯୬ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ଏବଂ ୨୪ ରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରେ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍, ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ରେ ଅକ୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧ ରେ ହାମିଲଟନ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
Mark Chapman (hamstring) and Zak Foulkes (hip flexor) have been ruled out of the T20Is against India with injuries. All-rounder Josh Clarkson and seamer Blair Tickner have been named replacements. https://t.co/jrEEHy1FM3— Cricbuzz (@cricbuzz) October 9, 2026
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର୍ (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍, ଜୋଶ୍ କ୍ଲାର୍କସନ୍, ଡେଭନ୍ କନୱେ, ଜ୍ୟାକବ୍ ଡଫି, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରି, ବେଭନ୍ ଜ୍ୟାକବ୍ସ, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, ଆଡମ୍ ମିଲ୍ନେ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ, ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର୍।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ନମନ ଧୀର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସୂଚୀ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ତାରିଖ
|ସ୍ଥାନ
|ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ସମୟ (ଭାରତୀୟ ସମୟ)
|ପ୍ରଥମ ଟି୨୦
|୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ
|ହେଗ୍ଲି ଓଭାଲ୍
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦
|୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ
|ହେଗ୍ଲି ଓଭାଲ୍
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦
|ତୃତୀୟ ଟି୨୦
|୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ୱେଲିଂଟନ୍
|ସ୍କାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦
|ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦
|୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ଅକ୍ଲାଣ୍ଡ
|ଇଡେନ୍ ପାର୍କ
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦
|ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦
|୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|ହାମିଲ୍ଟନ୍
|ସେଡନ୍ ପାର୍କ
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦