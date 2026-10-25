IND vs NZ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ୩ୟ ଟି୨୦ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦଳ ବଦଳାଇଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
Published : October 25, 2026 at 2:52 PM IST
IND vs NZ 3rd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଦଳର କିଛି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲକି ଫର୍ଗୁସନ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଇଡେନ୍ ପାର୍କ ଏବଂ ସେଡନ୍ ପାର୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ଦୁଇଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାଏଲ ଜେମିସନ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଏଲ ଏହା ପରେ ଫୋର୍ଡ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ବ୍ଲେୟାର ଟିକନରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ସେ ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୋଶ୍ କ୍ଲାର୍କସନ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମ୍ୟାଟ୍ ଫିସରଙ୍କୁ କେବଳ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 'ଏ' ଏବଂ ଭାରତ 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମଲ୍ଟି-ଡେ (ମଲ୍ଟି ଡେଜ୍) ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଫେରିଯିବେ।
Major movements within the New Zealand camp for the final three T20Is of the series against India. More details ⬇️ https://t.co/3L9CiUODfN— ICC (@ICC) October 25, 2026
ଆଗାମୀ ତିନିଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ସୂଚୀ:
- ତୃତୀୟ ଟି-୨୦: ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ – ଭାରତ vs ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ସ୍କାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ୱେଲିଂଟନ)
- ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦: ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ – ଭାରତ vs ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ଇଡେନ୍ ପାର୍କ, ଅକଲାଣ୍ଡ)
- ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦: ୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ – ଭାରତ vs ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ସେଡନ୍ ପାର୍କ, ହାମିଲଟନ)
୨-୦ ରେ ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଭାରତ
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହାଲଢ଼େଇରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୨୨୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ୧୯.୪ ଓଭରରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପିଛା କରି ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ୬୭ ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ବଳରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମହାଲଢ଼େଇରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଲ୍ ଧିମା ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ରନ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଜି ପଲଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।