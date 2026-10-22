ETV Bharat / sports

ଆଜି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍

IND vs NZ T20 Live: ଆଜିଠୁ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ମହାଲଢେଇ! ଜାଣନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍...

IND vs NZ Live Streaming
ଆଜି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 22, 2026 at 9:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NZ 1St 20: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାବେଳେ ବୋଲିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରୁଥିବାବେଳେ ଟି୨୦ ଦଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଟେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟିକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?

ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୩୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧୨:୦୦ ଟାରେ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେ। ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ (ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର) ସୋନି ନେଟୱର୍ ପାଖରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟିଭିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆନନ୍ଦ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍‌କରେ ଉଠାଇପାରିବେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ 'ସୋନି ଲିଭ୍' ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ମୁକାବିଲା ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ 'ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍' (DD Sports) ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଉଭୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ କିପରି ରହିଛି?

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ୨-୦ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସିରିଜ୍‌ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୧୨ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭ଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ/ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ: ଫିନ୍ ଆଲେନ, ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଡେଭନ କନୱେ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ, ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ନାଥନ ସ୍ମିଥ୍, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL 2027: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଇପିଏଲ୍ ମିନି ନିଲାମର ତାରିଖ, ଏହି ସହରରେ ହେବ ଆୟୋଜନ!

Test Twenty: କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଏକାଠି ଖେଳିବେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ

TAGGED:

IND VS NZ LIVE STREAMING
ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍
ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
IND VS NZ 1ST T20

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.