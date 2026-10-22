ଆଜି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
IND vs NZ T20 Live: ଆଜିଠୁ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ମହାଲଢେଇ! ଜାଣନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍...
Published : October 22, 2026 at 9:41 AM IST
IND vs NZ 1St 20: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାବେଳେ ବୋଲିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରୁଥିବାବେଳେ ଟି୨୦ ଦଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଟେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୩୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧୨:୦୦ ଟାରେ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେ। ଏହି ସିରିଜ୍ର ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ (ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର) ସୋନି ନେଟୱର୍ ପାଖରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟିଭିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆନନ୍ଦ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କରେ ଉଠାଇପାରିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ 'ସୋନି ଲିଭ୍' ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐁𝐄𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘! ⚔️ 🔥 Two giants. Five T20Is. One massive statement to make. The road to series supremacy starts NOW! 👊 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st T20I TODAY, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 22, 2026
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ମୁକାବିଲା ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ 'ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍' (DD Sports) ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଉଭୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ କିପରି ରହିଛି?
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ୨-୦ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସିରିଜ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୧୨ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭ଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
🏏 भारत 🇮🇳 और न्यूजीलैंड 🇳🇿 के बीच पहले T20I मुकाबले में होगी कांटे की टक्कर! 🔥 🗒️ 22 अक्टूबर | गुरुवार ⏰ दोपहर 12:30 बजे (IST) 📺 मुकाबले का LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। आइए, #TeamIndia का हौसला बढ़ाएं 💥 #NZvIND @BCCI @ICC @ShreyasIyer15 https://t.co/1f43TqR95j— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 21, 2026
ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11
ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ/ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ: ଫିନ୍ ଆଲେନ, ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଡେଭନ କନୱେ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ, ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ନାଥନ ସ୍ମିଥ୍, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ।