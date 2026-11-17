ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ସାମିଲ ହେବେ 4 ଦ୍ରୁତ ବୋଲର
IND vs NZ: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : November 17, 2026 at 11:51 AM IST
IND vs NZ 1st Test: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୱେଲିଂଟନରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମ୍ବିନେସନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଶୁବମନ ଗିଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାରିଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଟି20 ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ କମ୍ବିନେସନ ସହ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଚାରିଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚାରିଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଖେଳିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତୃତୀୟ ଦିନ ପରେ ପିଚ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଏପରି ବୋଲର ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ପିଚରୁ ବାଉନ୍ସ ପାଇପାରିବେ।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏତ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଖେଳିପାରିବେ। ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
Shubman Gill: Good headache… fast bowlers stepped up in ODI series. We are still deciding on final combination. We will play with four fast bowlers. This is going to be bigger challenge than ODIs, New Zealand have good record here. Will be exciting! On Pant: He is one of the most experienced player in the team. He has scored 100s all over the world. We will have seven batters, 8-9 we have Anshul and Akash who can bat a bit. So still deciding, nitish can bat. We need to factor in when ball goes old, so need someone who can hit deck hard.— Sahil Malhotra (@Sahil_Malhotra1) November 17, 2026
ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଗିଲ୍
ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି। ଆହତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ। ସିରିଜ୍ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ଶୁବମନ ଗିଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପନ୍ତଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଗିଲ କହିଛନ୍ତି, "ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ 50ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଏପରି ୱିକେଟକିପର, ଯିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।"
Captain Shubman Gill on Rishabh pant ✨🤍 https://t.co/5snGzwtQ2Z— Prince (@CoverDrive_77) November 17, 2026
ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଆକାଶଦୀପ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା।