ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
New Zealand Squad: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ନିଜର ଦୁଇଟି ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : October 11, 2026 at 9:49 AM IST
New Zealand Squad: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୪ ନଭେମ୍ବରରୁ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି। ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳରେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଚାରିଜଣ ଯାକ ଖେଳାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ୫ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚୟନ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିୱି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୧୯ ନଭେମ୍ବରରୁ ୱେଲିଙ୍ଗଟନର ବେସିନ୍ ରିଜର୍ଭରେ ଖେଳାଯିବ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୪ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି। ଏହି ଦଳରେ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, ଡେଭନ୍ କନୱେ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରୀ, କାଇଲ୍ ଜେମିସନ, ଟମ୍ ଲାଥାମ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ନାଥନ ସ୍ମିଥ୍, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର ଏବଂ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନିଟି ମୁକାବିଲାରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଆଶା ରଖିବ।
New Zealand have named separate squads for the first three and final two ODIs against India https://t.co/xIL5dti0kJ— Cricbuzz (@cricbuzz) October 11, 2026
ସିରିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଲଗା ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆଲେନ୍ ଏବଂ ଲକି ଫର୍ଗୁସନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୩ରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସିଫର୍ଟ ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ପୂର୍ବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ରେ ନିଜର ଶେଷ ୫୦ ଓଭର ମୁକାବିଲା ଖେଳିଥିଲେ।
ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଦଳରେ ସାଣ୍ଟନର, ବ୍ରେସୱେଲ, ଚାପମ୍ୟାନ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର ଏବଂ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ କ୍ଲାର୍କ, ମ୍ୟାଟ୍ ଫିସର, ମିଚ୍ ହେ ଏବଂ ନିକ୍ କେଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ନିଜର ବେଞ୍ଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ୍ ପରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବ।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, ଡେଭନ୍ କନୱେ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରୀ, କାଇଲ୍ ଜେମିସନ, ଟମ୍ ଲାଥାମ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ନାଥନ ସ୍ମିଥ୍, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର ଏବଂ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ।
ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ କ୍ଲାର୍କ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ମ୍ୟାଟ୍ ଫିସର, ମିଚ୍ ହେ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନିକ୍ କେଲି, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର ଏବଂ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ।
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ:
- ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ: ୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ – ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ଇଡେନ୍ ପାର୍କ, ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ)
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ: ୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ – ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ସ୍କାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ୱେଲିଙ୍ଗଟନ)
- ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ: ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ – ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ସେଡନ ପାର୍କ, ହାମିଲଟନ)
- ଚତୁର୍ଥ ଦିନିକିଆ: ୧୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ – ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ବେ ଓଭାଲ, ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ)
- ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ: ୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ – ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ବେ ଓଭାଲ, ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ)