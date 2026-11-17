ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଦଳରୁ ହଠାତ୍ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି
IND vs NZ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା 19 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : November 17, 2026 at 9:38 AM IST
IND vs NZ Test: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା 19 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ୍ ୱେଲିଂଟନ୍ ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ଏହି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସିରିଜ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ତିନିଟି ଫର୍ମାଟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। 15 ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାଣ୍ଟନର ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ବଲ୍ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ସିଧା ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସ୍କାନ୍ରୁ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏକ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସ୍ପିନ୍-ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଡିନ୍ ଫକ୍ସକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ସେ କିୱିଙ୍କ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ଡିନ୍ ମେ 2026ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 98 ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ଟି20 ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟରେ କିୱି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ 33ଟି ଟେଷ୍ଟରେ 80ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଣ୍ଟନର ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ 1089 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ 2019ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ 126 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ଯ ଅଛି। ସେ 2024 ମସିହାରେ ପୁଣେ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମୋଟ 13 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କିୱି ଦଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଏହି ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅପଡେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍: ଟମ୍ ଲାଥାମ (ଅଧିନାୟକ), ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ୍, ଡେଭନ୍ କନୱେ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ଡିନ୍ ଫକ୍ସକ୍ରଫ୍ଟ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର, ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ।