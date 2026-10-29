ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ମଝିରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆହାତ କାରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
IND vs NZ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ମଝିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ କିୱି ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
Published : October 29, 2026 at 2:59 PM IST
IND vs NZ T20: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ମଝିରେ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ହେବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜ ଦଳର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କିୱି ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲକି ଫର୍ଗୁସନ ଆହତ କାରଣରୁ ସିରିଜ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 26 ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ଫିସରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା କିୱି ଦଳର ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଫର୍ଗୁସନଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍କାନରୁ ତାଙ୍କ ମାଂସପେଶୀରେ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ।
ଫର୍ଗୁସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିସର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟି20 ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଫିସର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଖେଳାଳି ଭାବେ ୱେଲିଂଟନରେ ଦଳ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଫିସର ଟି20 ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ 'ଏ' ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଗ୍ସର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ରେଟ୍ ରାଣ୍ଡେଲଙ୍କୁ ଭାରତ 'ଏ' ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ 'ଏ' ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ଫିସରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ।
⚡UPDATE⚡ Lockie Ferguson has been ruled out of the 4th and 5th T20Is against India with a low-grade calf strain He is expected to be available for the ODI series https://t.co/Eo7seJwSn4— Cricbuzz (@cricbuzz) October 29, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଜଙ୍ଘ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ସ୍କାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହେନେରୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଏକରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୱର୍କଲୋଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହେନେରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ବାକି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରେ ରହିବାର ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିପାରିବେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ।
A major blow for New Zealand ahead of the final two matches of their T20I series against India 👀 https://t.co/KQjlAZrMR9— ICC (@ICC) October 28, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବ୍ ୱାଲ୍ଟର ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫର୍ଗୁସନ ଏବଂ ହେନେରୀ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ। ସେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଆହତ ହେବା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆହତ ହେବା ଖେଳର ଏକ ଅଂଶ। ୱାଲ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକି ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଆମେ ନିରାଶ। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ନିରାଶା କମିନଥାଏ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେନେରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାକି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିଛି। ଦଳ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ସେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।