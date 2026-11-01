IND vs NZ: ଇଶାନ କିଶନ କଲେ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ରେକର୍ଡ
IND vs NZ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା 5 ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 1, 2026 at 3:38 PM IST
Ishan Kishan Surpasses Suryakumar Yadav: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧୂଆଁଧାର ଖେଳାଳି ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଶାନ 32 ବଲରେ 61 ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ କରି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଇଶାନ କିଶନ ୨୦୨୬ ବର୍ଷରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗର ପୂରା ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଇଶାନ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଶାନ କିଶନ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଇଶାନ କିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ରେ କିଛି ବିଶେଷ କମାଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ୫ମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଇଶାନ କିଶନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଆୟର ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
Setting a 𝙢𝙖𝙟𝙤𝙧 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 🔓 Going past 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20I runs in the process 👏 A knock and a year to cherish for Ishan Kishan 🫡 Updates ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #TeamIndia | #NZvIND | @ishankishan51 https://t.co/9T2xbv2bio— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
ଇଶାନ କିଶନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 28 ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ 32 ବଲ୍ରେ 61 ରନର ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ଇଶାନ କିଶନ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ବର୍ଷରେ ଇଶାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ 1220 ରନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 2022 ବର୍ଷରେ 1164 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
2⃣0⃣0⃣0⃣ T20I runs unlocked ✅ Ishan Kishan continues his merry way 👌 Updates ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #TeamIndia | #NZvIND | @ishankishan51 https://t.co/XpmxfKtrcP— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି:
|ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ
|ମୋଟ୍ ରନ୍
|ବର୍ଷ
|ଇଶାନ କିଶନ
|1220 ରନ୍
|2026
|ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
|1164 ରନ୍
|2022
|ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
|1153 ରନ୍
|2026
|ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
|859 ରନ୍
|2025
|ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ
|810 ରନ୍
|2026
ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ 2000 ରନ୍ ପୂରା କଲେ ଇଶାନ କିଶନ
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5ମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଶାନ କିଶନ ନିଜର 61 ରନର ଇନିଂସ ବଳରେ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ 2000 ରନ୍ର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରି 2000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ଇଶାନ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ୍ 1345ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ 1024ଟି ବଲ୍ ସହ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ 1164ଟି ବଲ୍ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।