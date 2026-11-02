IND vs NZ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ 2 ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି
IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ନଭେମ୍ବର 4 ରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଡବଲ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
Published : November 2, 2026 at 10:05 AM IST
IND vs NZ ODI Series: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ନଭେମ୍ବର 4 ରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଡବଲ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆହତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିନଥିଲେ।
ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନଙ୍କ ବାମ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏମଆରଆଇ (MRI) ସ୍କାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦିନିକିଆରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହିତ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। 39ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର 35ଟି ଇନିଂସରେ 42 ଆଭରେଜ ଏବଂ 108 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର 1424 ରନ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ 5ଟି ଶତକ ଏବଂ 6ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ରଚିନ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବୋଲିଂରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 21ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। 26 ବର୍ଷୀୟ ରଚିନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
A big blow for New Zealand ahead of their ODI series against India 👀 https://t.co/7GJXhPcwRT— ICC (@ICC) November 1, 2026
ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଘାତକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ ବୟାନ
ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଘାତକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଡ୍ କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାର୍କ ଏବଂ ରଚିନ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି, ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋର ମାର୍କଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେଟା ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସହଜରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ।"
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। 5ମ ଟି20ରେ 93 ରନ୍ କରିଥିବା ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେନ୍ରୀ ନିକୋଲ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏ (India A) ବିପକ୍ଷରେ ଅନୌପଚାରିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଡିନ୍ ଫକ୍ସକ୍ରଫ୍ଟ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ।
Henry Nicholls (first three ODIs) and Dean Foxcroft (last two ODIs) have been called up, while Tim Seifert will now take part in the entire series. Meanwhile, pacer Matt Fisher, who was also part of the squad for ODIs 4-5, has been included for the first three games too. https://t.co/c56rdSg0Hx— Cricbuzz (@cricbuzz) November 2, 2026
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ, ଡେଭନ କନୱେ, ଜାକବ ଡଫି, ମାଥ୍ୟୁ ଫିସର, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରୀ, କାଇଲ୍ ଜେମିସନ, ଟମ୍ ଲାଥମ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲ, ହେନ୍ରୀ ନିକୋଲ୍ସ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ, ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର।
ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ୍ ଆଲେନ, ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ କ୍ଲାର୍କ, ଜାକବ ଡଫି, ମାଥ୍ୟୁ ଫିସର, ଡିନ୍ ଫକ୍ସକ୍ରଫ୍ଟ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, ମିଚେଲ ହେ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନିକ୍ କେଲି, ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ।
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:
|ମ୍ୟାଚ୍
|ତାରିଖ
|ସ୍ଥାନ
|ସମୟ (IST)
|ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ
|4 ନଭେମ୍ବର 2026
|ଇଡେନ ପାର୍କ, ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ
|ସକାଳ 7:30
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ
|7 ନଭେମ୍ବର 2026
|ହେନ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ୱେଲିଂଟନ
|ସକାଳ 7:30
|ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ
|10 ନଭେମ୍ବର 2026
|ସେଡନ ପାର୍କ, ହାମିଲଟନ
|ସକାଳ 7:30
|ଚତୁର୍ଥ ଦିନିକିଆ
|13 ନଭେମ୍ବର 2026
|ବେ ଓଭାଲ, ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ
|ସକାଳ 7:30
|ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ
|15 ନଭେମ୍ବର 2026
|ବେ ଓଭାଲ, ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ
|ସକାଳ 7:30