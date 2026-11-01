ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ବି ସିରିଜ୍ ହାତେଇଲା ଭାରତ! ଶେଷ ଟି20 ମୁକାବିଲାକୁ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିନେଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
IND vs NZ: ଶେଷ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍କୁ 3-2 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
Published : November 1, 2026 at 4:45 PM IST
IND vs NZ 5th T20: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5ମ ତଥା ଶେଷ ଟି20 ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହାମିଲଟନର ସେଡନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 191 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଆୟୋଜକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର 18 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ସର୍ବାଧିକ 93 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ 65 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ଭାରତ ଯଦିଓ ଏହି ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍କୁ 3-2 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସିରିଜ୍ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 192 ରନ୍ ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ
5ମ ଟି20 ବିଷୟରେ କହିଲେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର 19 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ନିଜର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 2ଟି ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 1 ରନ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ 10ଟି ବଲ୍ରେ 4 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍କା ପରେ ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଇଶାନ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ମିଶି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 43ଟି ବଲ୍ରେ 93 ରନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ଆକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 32ଟି ବଲ୍ରେ 61 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
A spirited finish from New Zealand as they claim the final match and narrow the T20I series margin to 3-2 against India 👏 📝: https://t.co/UM9iULA5D1 https://t.co/9UCCRC4ntQ— ICC (@ICC) November 1, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ମଧ୍ୟ 23ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 50 ରନ୍ ର ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ 4ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 8ଟି ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନମନ ଧୀର 33 ରନ୍ ଏବଂ ନୀତିଶ 22 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ 191 ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 191 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଡାମ ମିଲ୍ନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର୍ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
18 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
192 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର 9 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରିଜ୍ରେ ତିଷ୍ଠି ରହି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 50ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 93 ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଇନିଂସରେ ସାଇଫର୍ଟ 11ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସାଇଫର୍ଟ ଏହି ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ସମୟରେ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 73 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 86 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ।
New Zealand win the 5️⃣th and final T20I by seven wickets. #TeamIndia clinch the series by a 3️⃣-2️⃣ margin Scorecard ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #NZvIND https://t.co/mf9XPPv15m— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
ଫିଲିପ୍ସ 38ଟି ବଲ୍ରେ 8ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 65 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସାଇଫର୍ଟ-ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ଇନିଂସ ବଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର 18 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।