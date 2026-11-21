IND vs NZ: ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦବଦବା, ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
IND vs NZ 1st: ତୃତୀୟ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ କିୱି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମାତ୍ର ତିନିଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
Published : November 21, 2026 at 12:21 PM IST
IND vs NZ 1st Test Day 3: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ କିୱି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମାତ୍ର ତିନିଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ଦୁଇ ରନ୍ ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 486 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ 118 ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ସମୟରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ 55 ରନ୍ କରି ଏବଂ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଆସିଥିବା ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ଖାତା ନଖୋଲି କ୍ରିଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 368 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ତୃତୀୟ ଦିନ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 159 ରନରୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 325 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଶନିବାର ଭାରତକୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ରୂପରେ ତିନୋଟି ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହା ସହ ରାହୁଲ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର 13ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ସହ ମିଶି 165 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ପାଡିକ୍କଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପାଡିକ୍କଲ 175ଟି ବଲରେ 10ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 80 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାହୁଲ 290ଟି ବଲରେ ନଅଟି ଚୌକା ଓ ଦୁଇଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 136 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ 98 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର 12ତମ ଶତକରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ରନ୍ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜାକବ୍ ଡଫି କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ପନ୍ତଙ୍କ ସହ 100 ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ରହିଥିଲା ଯେ ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 50+ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ 55ଟି ବଲରେ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର 22ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ 89ଟି ବଲରେ 16ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 85 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଚାରିଟି ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 130 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 165 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ଗିଲ୍ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 91 ରନ୍ ଏବଂ ଗିଲ୍ ଓ ପନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 100 ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ।
Last-over strike from Jacob Duffy accounts for Shubman Gill, but India hold the sway in Wellington 👌 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/FZCiTkk4Z6— ICC (@ICC) November 21, 2026
ଭାରତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଏହି ଚାରିଟି ପାର୍ଟନରସିପକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରୟାସ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଏହି ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ରହିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ, ଜାକବ୍ ଡଫି ଏବଂ ନାଥନ ସ୍ମିଥ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 50+ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।