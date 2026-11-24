ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା
IND vs NZ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
Published : November 24, 2026 at 10:13 AM IST
IND vs NZ 2nd Test: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର ଆଘାତ କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନରଙ୍କୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ୱେଲିଂଟନରେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପଲବ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଟିକନରଙ୍କ ଆଘାତ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକନରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିସରଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଫିସର ନିକଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି20 ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେବେ। ଫିସରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
An update to the squad ahead of the second Test against India starting on Friday at Hagley Oval. Wishing Ticks all the best with his recovery 🖤 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/3dP49g29lv— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 23, 2026
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଡ୍ର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୱେଲିଂଟନର ବେସିନ୍ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନଅ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 720 ରନ୍ କରି ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 368 ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଡାରିଲ ମିଚେଲ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ଦେଇ ନ ଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ଇନିଂସ ବଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ କରାଇ ନେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଠଟି ୱିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏହା କରିପାରି ନଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଟିକନର ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଦଳର ବୋଲିଂ ସଂଯୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଜାକବ ଡଫି ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିକନରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା।
New Zealand team update 🚨 Blair Tickner has been ruled out of the second Test against India due to a right hamstring injury. Matt Fisher has been named Tickner's replacement in the squad. https://t.co/VqmQh0iRjx— Cricbuzz (@cricbuzz) November 24, 2026
କେବେ ଖେଳାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ 27 ନଭେମ୍ବରରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହେଗଲେ ଓଭାଲ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ରହିବା ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଟମ୍ ଲାଥାମ (ଅଧିନାୟକ), ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ, ଡେଭନ କନୱେ, ଜାକବ ଡଫି, ମ୍ୟାଟ୍ ଫିସର, ଡିନ୍ ଫକ୍ସକ୍ରଫ୍ଟ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ, ଡାରିଲ ମିଚେଲ, ହେନେରୀ ନିକୋଲ୍ସ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ନାଥାନ ସ୍ମିଥ୍, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ।