5ମ T20 ବିଜୟ ସହ 4-1ରେ ସିରିଜ ହାତେଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇନଫର୍ମ୍ ଇଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ

IND vs NZ 5ମ T20: ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ 46 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।

IND VS NZ 5TH T20 MATCH
IND vs NZ 5ମ T20 (IANS PHOTO))
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 12:07 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇନଫର୍ମ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦର୍ଶନୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଓ୍ୱାର ହିଟିଂ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ଇନିଂସ ବଳରେ ଭାରତ ଠିଆ କରିଥିବା ସ୍କୋର ପିଛା କରି ନପାରି 5ମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚକୁ 46 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ସହ ଅତିଥି ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି-20 ସିରିଜକୁ 4-1ରେ ହରାଇଛି । ଇଶାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଇଶାନ କିଶାନ ଶତକ ହାସଲ କରି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ । କିଶାନ 43 ବଲ୍ ରେ 103 ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 6 ଚୌକା ଏବଂ 10 ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ଇଶାନଙ୍କ T20ରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ । ଏପଟେ ବୋଲିଂରେ କମାଲ କରି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ 5ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ଏହି ଇନିଂସ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ T20 ସ୍କୋର ଥିଲା । 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 271 ରନ୍ କରିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏଥିରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ 16 ବଲ୍ ରେ 30 ରନ୍, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 30 ବଲ୍ ରେ 63 ରନ୍ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ 17 ବଲ୍ ରେ 42 ରନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଥିଲେ, ସେ 4 ଓଭରରେ 60 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଥର ଥିଲା ।

୨୭୨ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ବାହାରକୁ ମାରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା । ଟିମ୍ ପାଳି ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା କାରଣ ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ୫ ରନରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।

ତଥାପି, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ମାତ୍ର ୩୮ ବଲରୁ ୬ଟି ଛକା ସହିତ ୮୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପତନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ୧୧୭/୧ ରୁ ୨୨୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ତାଙ୍କ ସଫାସୁତୁରା ସ୍ପେଲ ସମୟରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ଦଳରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ-

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଇଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

IND vs NZ 5ମ T20: ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ 11

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ: ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ (ୱିକେଟକିପର), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ବେଭାନ୍ ଜାକବ୍ସ, ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, ଇଶ୍ ସୋଢ଼ି, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍, ଜାକବ୍ ଡଫି

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ୍ କିଷାନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

