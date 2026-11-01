IND vs NZ: ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୈଭବ
IND VS NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Published : November 1, 2026 at 12:18 PM IST
New Zealand vs India 5th T20: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜର ଶେଷ ମୁକାବିଲା ରବିବାର ହାମିଲଟନର ସେଡନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜିତି ସିରିଜରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆୟୋଜକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଅକଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲାକୁ 87 ରନରେ ଜିତିବା ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଅଭିଯାନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି।
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35ଟି ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 20ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 12ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ (Tie) ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ସୁପର ଓଭରର ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍:
- ମୋଟ୍ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍: 35
- ଭାରତ ଜିତିଛି: 20
- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିଛି: 12
- ଟାଇ: 3
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ : ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ବେଭନ ଜାକବ୍ସ, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍, ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର୍ (ଅଧିନାୟକ), ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଆଡାମ ମିଲ୍ନେ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର୍।
ଭାରତ : ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ନମନ ଧୀର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।