ETV Bharat / sports

3-1ରେ ODI ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ, ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 22 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

IND vs NZ ODI: ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 3-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 22 ରନରେ ଜିତିଛି ।

Debutant Yash Thakur, left, celebrates bowling New Zealand's Dean Foxcroft with team mate Virat Kohli
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଯଶ ଠାକୁର (ବାମରେ), ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡିନ୍ ଫକ୍ସକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରି ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ(ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ): ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍‌ ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇରେ ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜର 5ମ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 22 ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି 5 ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌କୁ 3-1ରେ ଜିତିଛି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ କ୍ରମାଗତ 11ଟି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଜିତିଥିଲା । ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଧାରାରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଛି ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଥିଲା 210 ରନର ଟାର୍ଗେଟ:

ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟି୍‌ କରି 209 କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 210 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା । 210 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 48.1 ଓଭରରେ 187 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା । ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ମାତ୍ର 14 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ODIରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ୍ 42 ବଲରୁ 22 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ନିକ୍ କେଲି 24 ରନ କରି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ଡିନ୍ ଫକ୍ସକ୍ରାଫ୍ଟ ଭଲ ଆରମ୍ଭର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ 42 ବଲରୁ 31 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, 82 ରନରେ 3ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଆଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର, ପରେ ଲଗାତଚାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍‌ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ଖସିଥିଲା । ଫିନ୍ ଏଲନଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 1 ରନରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲଙ୍କୁ ଆକିବ୍ ନବି 19 ରନରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର, କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ୍ କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ସହିତ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ ପାଇଁ 39 ରନ ଯୋଡ଼ି ଦଳର ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଭାଗୀଦାରୀକୁ ନମନ ଧୀର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କୁ 24 ରନରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ ।

କ୍ଲାର୍କ 16 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର 14 ରନ୍ କରି ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଜାକବ୍ ଡଫି ମାତ୍ର 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ଭାବରେ 10 ଓଭରରେ 30 ରନ୍‌ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଆକିବ୍ ନବି, ଯଶ ଠାକୁର ଏବଂ ନମନ ଧୀର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

42.1 ଓଭରରେ ଭାରତର 209 ରନ:

ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 42.1 ଓଭରରେ 209 ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା, ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାତ୍ର 7 ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା । ସେ ମାତ୍ର 5 ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ 18 ରନ କରିବା ପରେ ଜାକବ ଡଫିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 22 ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ । 34 ରନରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭାରତକୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଜଣ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ 52 ରନ ଯୋଡିଥିଲେ । ଅକ୍ଷର 55 ବଲରୁ 46 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଇଶାନ 58 ବଲରୁ 3 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ସହିତ 46 ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ।

ଆକିବ ନବି (5 ରନ୍) ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁର (0)ଙ୍କୁ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଶେଷ ଓଭରରେ 11 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ 4 ବଲରେ 14 ରନ୍ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ 200 ପାର କରାଇଥିଲେ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାକବ ଡଫି 3 ୱିକେଟ୍, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ମଧ୍ୟ 47 ରନ୍ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ଓ ମାଥ୍ୟୁ ଫିସର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଖାତା ଖୋଲିପାରିଲେନି ରୋହିତ-କୋହଲି-ଶ୍ରେୟସ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 4ର୍ଥ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ପରାଜୟ

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ କୁଲଦୀପ, ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

TAGGED:

IND VS NZ 5TH ODI
INDIA BEAT NEW ZEALAND
INDIA WIN ODI SERIES
ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ
ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.