3-1ରେ ODI ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 22 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
IND vs NZ ODI: ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 3-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 22 ରନରେ ଜିତିଛି ।
Published : November 15, 2026 at 5:11 PM IST
ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ(ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ): ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇରେ ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜର 5ମ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 22 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 3-1ରେ ଜିତିଛି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ କ୍ରମାଗତ 11ଟି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଜିତିଥିଲା । ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଧାରାରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଛି ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଥିଲା 210 ରନର ଟାର୍ଗେଟ:
ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟି୍ କରି 209 କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 210 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା । 210 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 48.1 ଓଭରରେ 187 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା । ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ମାତ୍ର 14 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ODIରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ୍ 42 ବଲରୁ 22 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ନିକ୍ କେଲି 24 ରନ କରି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ଡିନ୍ ଫକ୍ସକ୍ରାଫ୍ଟ ଭଲ ଆରମ୍ଭର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ 42 ବଲରୁ 31 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, 82 ରନରେ 3ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଆଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର, ପରେ ଲଗାତଚାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ଖସିଥିଲା । ଫିନ୍ ଏଲନଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 1 ରନରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲଙ୍କୁ ଆକିବ୍ ନବି 19 ରନରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର, କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ୍ କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ସହିତ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ ପାଇଁ 39 ରନ ଯୋଡ଼ି ଦଳର ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଭାଗୀଦାରୀକୁ ନମନ ଧୀର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କୁ 24 ରନରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ ।
କ୍ଲାର୍କ 16 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର 14 ରନ୍ କରି ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଜାକବ୍ ଡଫି ମାତ୍ର 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ଭାବରେ 10 ଓଭରରେ 30 ରନ୍ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଆକିବ୍ ନବି, ଯଶ ଠାକୁର ଏବଂ ନମନ ଧୀର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
42.1 ଓଭରରେ ଭାରତର 209 ରନ:
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 42.1 ଓଭରରେ 209 ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା, ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାତ୍ର 7 ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା । ସେ ମାତ୍ର 5 ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ 18 ରନ କରିବା ପରେ ଜାକବ ଡଫିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 22 ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ । 34 ରନରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭାରତକୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଜଣ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ 52 ରନ ଯୋଡିଥିଲେ । ଅକ୍ଷର 55 ବଲରୁ 46 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଇଶାନ 58 ବଲରୁ 3 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ସହିତ 46 ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ।
ଆକିବ ନବି (5 ରନ୍) ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁର (0)ଙ୍କୁ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଶେଷ ଓଭରରେ 11 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ 4 ବଲରେ 14 ରନ୍ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ 200 ପାର କରାଇଥିଲେ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାକବ ଡଫି 3 ୱିକେଟ୍, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ମଧ୍ୟ 47 ରନ୍ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ଓ ମାଥ୍ୟୁ ଫିସର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।