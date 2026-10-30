IND vs NZ: ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ 87 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୮୭ ରନ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
Published : October 30, 2026 at 4:57 PM IST
IND vs NZ 4th T20: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୮୭ ରନ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅକଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ଆଗରେ 260 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଜବାବରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 172 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା।
ଭାରତ ତରଫରୁ ତିଲକ ବର୍ମା ସର୍ବାଧିକ 35 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜ୍ୟାକବ୍ ଡଫି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିସାରିଛି। ଭାରତକୁ କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ବିଜୟ ପରେ ଏହି ପରାଜୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-1 ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 259 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 49ଟି ବଲ୍ରେ 107 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କର 6ଟି ଚୌକା ଏବଂ 10ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 218.37 ରହିଥିଲା। ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ଏବଂ ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ।
New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ବ୍ରେସୱେଲ୍ ମାତ୍ର 25ଟି ବଲ୍ରେ 4ଟି ଚୌକା ଏବଂ 6ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 65 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ମିଚେଲ୍ ମାତ୍ର ୯ଟି ବଲ୍ରେ 24 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ମଧ୍ୟ 17ଟି ବଲ୍ରେ 31 ରନ୍ର ଏକ ଦ୍ରୁତ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
260 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ମାତ୍ର 4 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମାତ୍ର 4 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5ମ ବଲ୍ରେ ଇଶାନ କିଷନ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 27 ରନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 22 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେହି ବି ବଡ଼ ପାରି ଖେଳିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। 86 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଭାରତର ଅଧା ଦଳ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିସାରିଥିବା ବେଳେ 121 ରନ୍ରେ ଦଳ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ତେବେ ତିଲକ ବର୍ମା ପାରିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ 35ଟି ବଲ୍ରେ 35 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପାରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବେଳ 172 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ 87 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜ୍ୟାକବ୍ ଡଫି ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ଫିସର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଆଡମ ମିଲ୍ନେଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।