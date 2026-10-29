ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇଶାନ କିଶନ
IND vs NZ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଅକ୍ଟୋବର 30 ରେ ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Published : October 29, 2026 at 4:01 PM IST
IND vs NZ 4th T20: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି20 ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଲାଣ୍ଡରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ 3-0 ରେ ଏହି ସିରିଜକୁ ଜିତି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିୱି ଦଳକୁ ଏହାର ମାଟିରେ 5-0 ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା। ସିରିଜ୍ ଜିତି ସାରିଥିବା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଆହତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଇଶାନ କିଶନ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଅକ୍ଟୋବର 30 ରେ ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆହାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଇଶାନ କିଶନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ହୋଇପାରେ। ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ଲେଇଂ 11 କୁ ଫେରିବେ। କିଶନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟି20 ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଓପନର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ବୈଭବ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 45 ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଇଶାନ କିଶନ ଦଳକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।
🚨 GOOD NEWS FOR TEAM INDIA 🇮🇳 - Ishan Kishan is in full swing in nets for the 4th T20I against New Zealand. https://t.co/kdffFUuK5j— Johns. (@CricCrazyJohns) October 29, 2026
ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆହତ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ ଯେ ନୀତିଶ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ICYMI: ABHI SHOW 🔥 Launched balls into the stands, left the Kiwi bowlers searching for answers, and then sat down like it was just another day at the office. 🧘♂️ Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I on 30th Oct, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 29, 2026
ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ନମନ ଧୀର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ।
କେବେ ଖେଳାଯିବି ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଲାଣ୍ଡର ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯିବ। 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ (IST) ଅପରାହ୍ନ 12:30 ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କରେ ଏବଂ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ।