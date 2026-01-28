IND VS NZ 4TH T20: ଭାରତର ଇନିଂସ ୧୬୫ରେ ସୀମିତ, ଚତୁର୍ଥ T20କୁ ୫୦ ରନ୍ ରେ ଜିତିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ଏହା ଚଳିତ T20 ସିରିଜରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ । ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ । ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ।
Published : January 28, 2026 at 11:24 PM IST
IND vs NZ 4th T20 ବିଶାଖାପାଟନମ୍(ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଜିତି ନେଇଛି । ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜିତି ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ 3-1ରେ ରହିଛି । ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଯାହାକି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ୪-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଫସର ଫାଟିଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆୟୋଜକ ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତିସାରିଛି ।
New Zealand win the 4th T20I by 50 runs in Vizag.#TeamIndia lead the series 3⃣-1⃣— BCCI (@BCCI) January 28, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/GVkrQKKyd6 #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/zkfXdvEwGD
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫୦ ରନ୍ ରେ ଚତୁର୍ଥ T20 ଜିତିଛି
ଚତୁର୍ଥ T20ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୫୦ ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହା ଚଳିତ ସିରିଜରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା । ବୁଧବାର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲା ।
6⃣5⃣ off just 23 deliveries 👌👌— BCCI (@BCCI) January 28, 2026
End of a blistering knock from Shivam Dube 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/GVkrQKKyd6 #TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/L1FKjze4VI
ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୮.୪ ଓଭରରେ ୧୬୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆୟୋଜକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶିବମ ଦୁବେ ୬୫ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ମାତ୍ର 15 ବଲ୍ ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶକତ ସହ ସେ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମାତ୍ର 23 ବଲ୍ ରୁ 7ଟି ଛକ୍କା ଓ 3ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 65 ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଦୁବେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ର ଶିକାର ହୋଇ ପାଭେଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ବେଶି ସମୟ କ୍ରିଜ୍ ରେ ରହିପାରିନଥିଲେ । ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ୧୬୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
Third-fast Fifty for #TeamIndia in Men's T20Is! 😎— BCCI (@BCCI) January 28, 2026
Shivam Dube keeping the chase alive and how 🔥🔥
Updates ▶️ https://t.co/GVkrQKKyd6#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/jNIF0oC4f3
ଟିମ୍ ସେଇଫର୍ଟ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ 36 ବଲ୍ ରେ 62 ରନ୍ କରି ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 3ଟି ଛକ୍କା ଓ 7ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ।
ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ T20 ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ତିରୁଭନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND VS NZ 3RD T20: 8 ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜ କବଜା କଲା ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- INDIA WIN 1ST T20 Vs NZ: ପ୍ରଥମ T20କୁ ୪୮ ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ