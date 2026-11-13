ଖାତା ଖୋଲିପାରିଲେନି ରୋହିତ-କୋହଲି-ଶ୍ରେୟସ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 4ର୍ଥ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ପରାଜୟ
IND Vs NZ 4th ODI: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ 244 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ 3 ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ 0 ରନ୍ରେ ଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।
Published : November 13, 2026 at 5:11 PM IST
ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ(ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ): ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି । 'ବେ ଓଭାଲ୍' (Bay Oval) ଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 89 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 333 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 334 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ 26.4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 89 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଭାରତକୁ 244 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।
ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
334 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଥିଲା । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରି ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଭାରତୀୟ ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା (0)ଙ୍କୁ କିୱି ପେସର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ କରି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । ରୋହିତ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ । କୋହଲି ତିନୋଟି ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେନରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଭରର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ କରିଦେଇଥିଲେ । ପରେ ହେନରୀ ପ୍ରଥମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଇନ୍ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତର ଆଶାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ।
0 ରନ୍ରେ 3 ଖେଳାଳି ଆଉଟ:
ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ (0 ରନରେ) ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର 9 ରନରେ 4ଟି ଟପ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା । ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ବାଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟରେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ । ସେ 5 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଫିସର ଦଳକୁ 5ମ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । ଦଳର ସ୍କୋର 53 ରନ ଥିବା ବେଳେ, ଅକ୍ଷର 36 ବଲରେ 21 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଇଶାନ ମଧ୍ୟ 53 ବଲରେ 27 ରନ କରି ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବୋଲିଂ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଇନିଂସ 100 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନଥିଲା । ଶେଷ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ 28 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଆକିବ୍ ନବି ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ନମନ ଧୀର 24 ବଲରେ 21 ରନ୍ କରିବା ପରେ ମାଥ୍ୟୁ ଫିଶରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ମାତ୍ର 2 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରି 9.4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର 27 ରନ୍ ଦେଇ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଗତ 26 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବଡ଼ ପରାଜୟ । ରନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଦିନିକିଆ ପରାଜୟ । ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ପରାଜୟ (254) 2000 ମସିହାରେ ସାରଜାହଜରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ।