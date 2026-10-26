IND vs NZ: ମାଗଣାରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍? ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ
IND vs NZ: ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଭଲ ଲୟ ହାସଲ କରିଛି।
Published : October 26, 2026 at 5:23 PM IST
IND vs NZ 3rd T20: ଭାରତର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଭଲ ଲୟ ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଦୁଇ ଦିନର ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ 24 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଲିଙ୍ଗଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍କାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯାହାର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳାଇ ହେନରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି।
𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐎 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐏𝐔𝐍𝐂𝐇𝐄𝐃 𝐀𝐁𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐓'𝐒 𝐖𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓! 💥 Naman Dhir brought the firepower to India’s chase with fearless hitting and timely boundaries, making every shot count in Christchurch! 🚀 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I on 27th Oct, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 26, 2026
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:00 ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ (ସମୟ) ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ଟାରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ ହେବ।
କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ୍ରେ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ମାସିକ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ରିଚାର୍ଜ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ।
🇮🇳 भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे T20I में होगा रोमांचक मुकाबला! 🔥 LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। 📺 #NZvIND #TeamIndia Video Credit : @BCCI https://t.co/ztaKUzFzAO— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 26, 2026
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଭାରତ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନମନ ଧୀର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ବେଭନ୍ ଜାକୋବ୍ସ, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍, ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର୍ (ଅଧିନାୟକ), ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଜାକବ୍ ଡଫି, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, ଆଡାମ ମିଲ୍ନେ, ବ୍ଲେୟାର୍ ଟିକନର୍, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଫିସର, ଡେଭନ୍ କନୱେ।