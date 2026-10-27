IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ୱେଲିଂଟନରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
Published : October 27, 2026 at 5:23 PM IST
IND vs NZ 3rd T20: ୱେଲିଂଟନ୍ଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ଭାରତ ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଭାରତ ମାତ୍ର 13.2 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 199 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
- ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମାତ୍ର 2.2 ଓଭର (14 ବଲ୍) ମଧ୍ୟରେ ଦଳଗତ 50 ରନ୍ ପୂରଣ କରି ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ‘ଟିମ୍ ଫିଫ୍ଟି’ ହାସଲ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
- ଏହା ସହିତ ୱେଲିଂଟନ୍ଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାୱାରପ୍ଲେ (ଓଭର 1-6) ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନହରାଇ 118 ରନ୍ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରୁଷ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
All they knew tonight was hitting in Shift + S mode 😉 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UVXIHfBm9j— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
- ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ପାୱାରପ୍ଲେ (ପ୍ରଥମ 6 ଓଭର) ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏହି ଅନନ୍ୟ କାରନାମା ବିଶ୍ୱର କେତେକ ବଛାବଛା ଦଳ ହିଁ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୱେଲିଂଟନ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିନା କୌଣସି କ୍ଷତିରେ 118 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
- ଭାରତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ 100 ରନ୍ (100/0) ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସୋଫିଆ ମଇଦାନରେ ରୋମାନିଆ, ସର୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ 5.4 ଓଭରରେ 116 ରନ୍ (116/0) କରିଥିବାବେଳେ, ଏଡିନବର୍ଗଠାରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (113/1) ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
From New Delhi to Wellington ⏩ Abhishek Sharma never forgets to be in his element 🧘♂️ #TeamIndia | #NZvIND | @OfficialAbhi04 https://t.co/tmyvJ1VzI9— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
- ରାୟପୁରଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 208 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 28 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ସହଜରେ ହାସଲ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ୱେଲିଂଟନ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ସେହି ଇତିହାସ ଦୋହରାଇଛି। କିୱି ଦଳର 199 ରନ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋରକୁ ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଏପରି ବ୍ୟାଟିଂ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲେ ଯେ ମାତ୍ର 13.2 ଓଭରରେ ଅର୍ଥାତ୍ 40 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।
- ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ମାମଲାରେ ଏହା ଭାରତର ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ କାରନାମା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
1️⃣9️⃣9️⃣ chased down in 13.2 overs 💥 📸 #TeamIndia take a 3️⃣-0️⃣ lead and seal the series with a run-chase for the ages 👏 🙌 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #NZvIND https://t.co/pP6zHBmuns— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
- ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୱେଲିଂଟନ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର 5 ଓଭରରେ ନିଜର 100 ରନ୍ ପୂରଣ କରି ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ଦଳଗତ ସ୍କୋରର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ରୋମାନିଆ (5.2 ଓଭର), ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (5.3 ଓଭର) ଭଳି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷା କରି ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
- 2007 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଯାଇଥିବା 12ଟି ବଲ୍ର ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଆଜି ବି ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ କାଏମ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିକଟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 14ଟି ବଲ୍ ଏବଂ 15ଟି ବଲ୍ରେ, ସେହିପରି ଶିବମ ଦୁବେ 15ଟି ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଏହି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।
1⃣1⃣8⃣ in 6 overs 🤯 #TeamIndia's Highest powerplay score in Men's T20Is ‼️ What a show by the openers 🍿 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #NZvIND https://t.co/GnxpmRFqzX— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
- ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରହାର କରାଯାଏ, ତାହାର ଅନୁମାନ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ର ଏହି ରେକର୍ଡରୁ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନି ଏବଂ ରୋମାନିଆ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୱେଲିଂଟନ୍ରେ ମାତ୍ର 2.2 ଓଭରରେ ନିଜ ଦଳର 50 ରନ୍ ପୂରଣ କରି ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ‘ଟିମ୍ ଫିଫ୍ଟି’ ହାସଲ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ତୁଫାନୀ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
- ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚି 8 ଥର ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମହା-ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟର ନାହାନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶଫିକୁଲ୍ଲା ସିନୱାରୀ (6ଟି ଛକା) ଏବଂ ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (5ଟି ଛକା) ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।