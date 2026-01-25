IND VS NZ 3RD T20: 8 ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜ କବଜା କଲା ଭାରତ
ଭାରତ ମାତ୍ର 10 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା, ଅଭିଷେକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ । ଯଶପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
IND WIN T20 SERIES AGAINST NZ ଗୁଆହାଟୀ: ତୃତୀୟ T20ରେ ଭାରତ ୧୦ ଓଭର ବାକିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଆଠ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜରେ ୩-୦ରେ ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ଯଶପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତ ତୃତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ ଓଭର ବାକି ଥିବାବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଆଠ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ରେ ୩-୦ରେ ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ରବିବାର ଗୁଆହାଟୀର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ୪୮ ରନ୍ର ଇନିଂସ୍ ଯୋଗୁଁ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୩ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ୍ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର ୧୦ ଓଭରରେ ୧୫୫ ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଇଶ୍ ସୋଢିଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯିଏ ୧୩ ବଲ୍ରେ ୨୮ ରନ୍ କରିଥିବା ଇଶାନ କିଷନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ୫୩ ରନ୍ ର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟି କରି ମ୍ୟାଚ୍ ମାତ୍ର 10 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ।
ବିଷ୍ଣୋଇ ୪ ଓଭରରେ ୧୮ ରନ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୁମରାହ ୪ ଓଭରରେ ୧୭ ରନ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୫୩ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା । କିୱି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ଥିଲେ । କେବଳ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ (୪୮) ଏବଂ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍ (୩୨) ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ମିଚେଲଙ୍କ ୨୭ ରନର ଇନିଂସ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ୧୫୩ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନାଗପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ T20କୁ 48 ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ରାଏପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ T20କୁ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଥ T20 ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ T20 ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ତିରୁଭନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯିବ ।
