ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ; 3ୟ ଟି20 ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 6 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
IND vs NZ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 27, 2026 at 3:46 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:52 PM IST
IND vs NZ 3rd T20: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାକ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ତରଫରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଭାରତକୁ ଏକ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 198 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 13.2 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ଭବ୍ୟ ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ଯିଏକି ମାତ୍ର 38ଟି ବଲ୍ରୁ 113 ରନ୍ ଧୂଳି ଚଟାଇଥିଲେ। ସେହିପରି 15 ବର୍ଷର ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 19ଟି ବଲ୍ରେ 45 ରନ୍ର ଏକ ତୁଫାନୀ ଇନିଂସ ଖେଳି କିୱି ବୋଲରଙ୍କ ମୁସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ 3-0ରେ ଅଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ସିରିଜ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି।
Absolute carnage from Abhishek Sharma as India motor along in the chase against New Zealand 🔥 📝: https://t.co/a3hE3wSbWt https://t.co/GAiWG98xbc— ICC (@ICC) October 27, 2026
199 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଥର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ 26 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର (ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ) ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି।
India bring the fireworks with the bat to take an unassailable 3-0 lead in the T20I series over New Zealand 💥 📝: https://t.co/a3hE3wSbWt https://t.co/PA98Sh6FJt— ICC (@ICC) October 27, 2026
ଏହାପରେ ପାୱାର-ପ୍ଲେ’ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ତୁଫାନୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷା କରି ମାତ୍ର 14ଟି ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ସାମ୍ନାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବୋଲରମାନେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 6 ଓଭରରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନହରାଇ 118 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାୱାର-ପ୍ଲେ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନାହିଁ, ବରଂ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କବ୍ଜା ଜମାଇଛି।