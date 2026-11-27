ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ବିରଳ କୀର୍ତ୍ତିମାନ
IND vs NZ 2nd Test: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏକ ନିଆରା ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 27, 2026 at 11:09 AM IST
Yashasvi Jaiswal: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏକ ନିଆରା ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏପରି ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ କ୍ରିକେଟର କରିପାରିଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଜୟସୱାଲ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜୟସୱାଲ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 33ଟି ମୁକାବିଲା 33ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାରନାମା କେବଳ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ମଞ୍ଜରେକର କରିଛନ୍ତି।
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ 12 ଜୁଲାଇ 2023ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଡୋମିନିକାର ୱିଣ୍ଡସର ପାର୍କଠାରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ 33ଟି ଟେଷ୍ଟ ମୁକାବିଲା ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ମୁକାବିଲା ଏପରି ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚଠାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ମଞ୍ଜରେକର ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 33ଟି ଟେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଥିଲେ।
Yashasvi Jaiswal Rare Test Record @ IND vs NZ 2nd Test Most Tests at Different Venues From Debut Sanjay Manjrekar (India) - 33 Yashasvi Jaiswal (India) - 33* Sachin Tendulkar (India) - 32 Javagal Srinath (India) - 24 Dinesh Ramdin (West Indies) - 24 https://t.co/RvfTnaRbOt— Penthala Sampath Reddy (@Penthalasampath) November 27, 2026
ସଚିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଯଶସ୍ୱୀ
ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ମଞ୍ଜରେକରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 32ଟି ଟେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାଭାଗଲ ଶ୍ରୀନାଥ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦିନେଶ ରାମଦିନଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 24ଟି ଟେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଥିଲେ।
ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ ମଞ୍ଜରେକରଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2027 ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା 21ରୁ 25 ଜାନୁଆରୀ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗପୁରର ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଜୟସୱାଲ ନାଗପୁରରେ ଦିନିକିଆ (ODI) ମୁକାବିଲା ତ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେ ନାଗପୁର ଟେଷ୍ଟର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଞ୍ଜରେକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ।
JAISWAL SETS UNIQUE TEST RECORD! Yashasvi Jaiswal has achieved a rare feat in Test cricket, playing his first 33 matches at 33 different venues. The Indian opener is only the second cricketer to accomplish this distinction, following former India batter Sanjay Manjrekar. Sachin Tendulkar is next on the list, having played his first 32 consecutive Tests at different grounds from his debut. Jaiswal now has an opportunity to surpass Manjrekar's record. He could achieve that milestone if he features in the 2027 Border-Gavaskar Trophy opener in Nagpur. #YashasviJaiswal #TeamIndia #IndianCricket #TestCricket #BorderGavaskarTrophy #Cricket— Diganta Guha (@diganta_guha) November 27, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ନିଜର 33ଟି ଟେଷ୍ଟ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ମୁକାବିଲା ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।