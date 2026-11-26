IND vs NZ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିପାରେ 3ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ସିରାଜଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ସୁଯୋଗ?
IND vs NZ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ସେସନରେ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।
Published : November 26, 2026 at 3:59 PM IST
IND vs NZ 2nd Test: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମ୍ୟାଚକୁ ଡ୍ର' କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣିଥରେ ଉଭୟ ଦଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 0-0 ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବୋଲରମାନେ 241 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହି ସମାନ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ?
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ସେସନରେ ସିରାଜ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ସରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାହ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ଅଭ୍ୟାସ ସେସନରେ ବୋଲିଂ କରିନଥିଲେ।
ସାଧାରଣତଃ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବୋଲିଂରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚାରିଜଣ ବୋଲର ନେଟ୍ସରେ ବୋଲିଂ ନ କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 40ରୁ ଅଧିକ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବେସିନ୍ ରିଜର୍ଭର କଠିନ ପିଚ୍ରେ ଲଗାତାର ବୋଲିଂ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା।
𝘾𝙃𝙍𝙄𝙎𝙏𝘾𝙃𝙐𝙍𝘾𝙃 𝘽𝙍𝘼𝘾𝙀𝙎 𝙁𝙊𝙍 𝙊𝙉𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝙎𝙃𝙊𝙒𝘿𝙊𝙒𝙉! 🔥 With the first match ending in a draw, India have a golden opportunity to clinch the series with a win in Christchurch! 🏆 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, 27th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 25, 2026
ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୁଧବାର ଦିନ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂରା ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଇନଡୋର ଅଭ୍ୟାସରେ ଥ୍ରୋଡାଉନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଉଟଡୋର ନେଟ୍ସକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କେବଳ ସିରାଜ ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଦଳ ସହିତ ନେଟ୍ ବୋଲର ଭାବେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଆକିବ ନବୀ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ କି ସିରାଜ?
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ବୋଲର ଚୟନ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ସିରାଜଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ଅଭ୍ୟାସ ସେସନରେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ନେଟ୍ସରେ ବୋଲିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ତାଙ୍କର ସାମିଲ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ।
A lush green surface awaits in Christchurch! 🌱 But after the last Test turned into a run-fest, will this one tell a different story? 🤔 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, Tomorrow, 3 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026
ସିରାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଲିଂରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିନ୍ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ସିରାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ: କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର/ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଆକାଶ ଦୀପ/ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ/ଗୁରନୁର ବରାର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା।