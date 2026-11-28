ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ ଟେଷ୍ଟରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ କଲେ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ
IND vs NZ 2nd Test: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 28, 2026 at 11:04 AM IST
Rishabh Pant New Record: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହାଗଲି ଓଭାଲଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପନ୍ତ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
WTC ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଲେ ପନ୍ତ
ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ 44ଟି ମ୍ୟାଚରେ 89ଟି ଛକା ମାରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଷ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋକ୍ସ 68ଟି ମ୍ୟାଚରେ 88ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପନ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ।
ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବା ମାମଲାରେ ପନ୍ତ ଏବଂ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ 56ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ 48ଟି ଛକା ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ରହିଛନ୍ତି। ସେ 45ଟି ଛକା ମାରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପନ୍ତଙ୍କ ପାଖାପାଖି କେହି ନାହାଁନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ।
🚨 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁 Rishabh Pant now has the Most Sixes in ICC World Test Championship history! 🔝 👏 Updates ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UKbanSgUbN— BCCI (@BCCI) November 28, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ
WTC ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା
- ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଭାରତ)- 89
- ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ (ଇଂଲଣ୍ଡ)- 88
- ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଭାରତ)- 56
- ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଭାରତ)- 48
- ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ (ଭାରତ)- 45
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 15 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଲାଗିଲା ବିରାମ, ଅବସର ନେଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
23 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେଲେ ପନ୍ତ
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ଋଷଭ ପନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ। ପନ୍ତ 39ଟି ବଲରେ 23 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପନ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପନ୍ତ ସର୍ବଦା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ 25ଟି ବଲରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ମାରିପାରିନଥିଲେ। ଡଫି ପନ୍ତଙ୍କୁ କାଇଲ୍ ଜେମିସନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏକ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ଚକ୍କରରେ ପନ୍ତ ନିଜର ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲେ।