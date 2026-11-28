IND vs NZ: ବେକାର ଗଲା ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ 5 ୱିକେଟ୍! ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
IND vs NZ: ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜଲାଣ୍ଡ ଦଳଠାରୁ 240 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି।
Published : November 28, 2026 at 12:18 PM IST
IND vs NZ 2nd Test Day 2: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହେଗଲି ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (28 ନଭେମ୍ବର) ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 116 ରନ୍ କରିଛି। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 7 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜରେ ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜଲାଣ୍ଡ ଦଳଠାରୁ 240 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ ଟେଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଏହି ଘରୋଇ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 116.3 ଓଭରରେ 356 ରନ୍ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 110 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ନିଜର 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ 211ଟି ବଲରେ 10ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 89 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆକାଶ ଦୀପ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 31.3 ଓଭରରେ 99 ରନ୍ ଦେଇ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ମଧ୍ୟ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ।
ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ୱେଲିଂଟନ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ 720 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ଅଧା ଦଳ ମାତ୍ର 104 ରନରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ସେ 20ଟି ବଲରେ 21 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଇଲ୍ ଜେମିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
New Zealand pacers put the hosts in command on Day 2 of the Christchurch Test against India 💪 #WTC27 | Scorecard 📲: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/F3TVCNr1xd— ICC (@ICC) November 28, 2026
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ 29ଟି ବଲରେ ମାତ୍ର 17 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ୱେଲିଂଟନରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଋଷଭ ପନ୍ତ 39ଟି ବଲରେ 23 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସେସନରେ ଜ୍ୟାକବ ଡଫି ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 80ଟି ବଲରେ 25 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ ଟେଷ୍ଟରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ କଲେ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ
240 ରନ୍ ପଛରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଦିନର ଶେଷ ବଲରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ନେଥନ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ବଲରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର 60ଟି ବଲରେ 10 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 116 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଭାରତର 6ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିସାରିଛି ଏବଂ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 240 ରନ୍ ପଛରେ ଅଛି। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 7 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ସହ ଆକାଶ ଦୀପ ଇନିଂସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ।