IND vs NZ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ଭାରତ କଲା 2ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନମ୍ବର ୩ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ!
IND vs NZ 2nd T20I: ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Published : October 24, 2026 at 12:29 PM IST
IND vs NZ 2nd T20I: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଆଜି କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ ସ୍ଥିତ ହେଗ୍ଲି ଓଭାଲ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଟସ୍ ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ପିଚ୍ ଏବଂ ପାଗର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର କାରଣ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଦଳରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ। କାକର ପ୍ରଭାବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଆମ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସମୟଟି ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ନିଜର ନିଦ ପୂରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଭଲ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ମଇଦାନରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋ-ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଫିଲ୍ଡର୍ ୩୦ ଗଜ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ନ ପଡ଼େ।’
Two changes to the Men in Blue lineup! 📋 Vaibhav Sooryavanshi comes in for the injured Ishan Kishan, while Prince Yadav replaces Mayank Yadav.🔄 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd T20I LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZVIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 24, 2026
ଦଳରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଧିନାୟକ ଆୟର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଦଳରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଇଶାନ୍ କିଶନ୍ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହଁନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ୧୧ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଯିଏକି ନମ୍ବର ୩ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ରଣନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ।"
ଇଶାନ୍ କିଶନ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମୁକାବିଲା ଜିତି ସିରିଜ୍ ଉପରେ ୨-୦ରେ କବଜା ଜମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11
ଭାରତ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ୍ ବର୍ମା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ନମନ ଧୀର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଫିନ୍ ଆଲ୍ନ୍, ଟିମ୍ ସେଇଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ବେଭନ୍ ଜାକବ୍ସ, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍, ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର୍ (ଅଧିନାୟକ), ନାଥାନ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରୀ, ଜେକବ୍ ଡଫି, ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ୍