IND vs NZ: କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ଇତିହାସ ରଚିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ!
IND vs NZ: କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହେଗ୍ଲେ ଓଭାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ଦୁଇଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ଏକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 24, 2026 at 3:51 PM IST
IND vs NZ 2nd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହେଗ୍ଲେ ଓଭାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ଦୁଇଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ଏକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟି୨୦ ରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଧରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ସେ ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏହା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।
ତିଲକ ବର୍ମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିସାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ନୂଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଡାନିଲସନ୍ ହାଭୋଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏକି ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୨୫ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁଏଇର ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ୍ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨୪ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ମାଲେସିଆର ଶର୍ଭିନ ମୁନିଆଣ୍ଡି ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୨୧ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ୟୁଗାଣ୍ଡାର ବ୍ରାୟନ୍ ମସାବା ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୨୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ତଞ୍ଜିଦ୍ ହସନ୍ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୨୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ।
Tilak Varma has a safe pair of hands 🤲 #NZvIND https://t.co/LgJ6oPCWgH— Cricbuzz (@cricbuzz) October 24, 2026
ଟି୨୦ ରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିବା ଖେଳାଳି:
- ୨୬ - ତିଲକ ବର୍ମା (ଭାରତ), ୨୦୨୬
- ୨୫ - ଡାନିଲସନ୍ ହାଭୋ (ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ), ୨୦୨୫
- ୨୪ - ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ୍ (ୟୁଏଇ), ୨୦୨୪
- ୨୧ - ଶର୍ଭିନ ମୁନିଆଣ୍ଡି (ମାଲେସିଆ), ୨୦୨୫
- ୨୦ - ବ୍ରାୟନ୍ ମସାବା (ୟୁଗାଣ୍ଡା), ୨୦୨୩
- ୨୦ - ତଞ୍ଜିଦ୍ ହସନ୍ (ବାଂଲାଦେଶ), ୨୦୨୫
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାଳିର ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୦ ରନ୍ କରିଛି।
Innings Break! New Zealand post a total of 180/5 on the board. Arshdeep Singh was the pick of the bowlers with bowling figures of 2/33. Scorecard - https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/YYKf6VPpx4— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
୧୪୩୪ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିକେଟ୍ ନେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ୪ ଓଭରରେ ୪୯ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ମିଳି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ଭୁବି ପୁରା ୧୪୩୪ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।