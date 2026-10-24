IND vs NZ: ତିଲକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୪ ୱିକେଟରେ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜରେ ୨-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।
Published : October 24, 2026 at 4:23 PM IST
IND vs NZ 2nd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୧୮୦ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟପ୍-୫ ବ୍ୟାଟର ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ହେଗ୍ଲେ ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ କିୱି ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପାୱାର୍-ପ୍ଲେ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୪୧ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ ବେଭନ୍ ଜ୍ୟାକବ୍ସ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ଉଭୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୬ ରନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଫିଲିପ୍ସ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ୭୦ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟାକବ୍ସ ମଧ୍ୟ ୫୮ ରନ୍ର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରି ୩୩ ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
A late surge from India powers them to a 2-0 lead in the T20I series against New Zealand 💪 📝: https://t.co/hEloMLNHci https://t.co/C6Dcsu5vCg— ICC (@ICC) October 24, 2026
୧୮୧ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ମନ୍ଥର ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାଳିକୁ ଗତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ ସାମସନ ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖୁଦେଖୁ ଭାରତ ୭୦ ରନ୍ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଏହି ସମୟରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଶିବିରର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତିଲକ ବର୍ମା, ନମନ ଧୀର ଓ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ତିଲକ ବର୍ମା ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍ରେ ଛଅଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୧ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ନୀତିଶଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୧୩ ବଲ୍ରେ ୨୬ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ପାଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିତିଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ।