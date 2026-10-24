ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୨ୟ ଟି୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
IND vs NZ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର୍-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ କିଶନ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
Published : October 24, 2026 at 9:30 AM IST
IND vs NZ 2nd T20: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମୁକାବିଲାରେ ମିଳିଥିବା ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍ଟା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର୍-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ କିଶନ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଇଶାନ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳର ଯୁବ ୱିକେଟ୍ କିପର୍-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ପାଇଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
କୁମାର କୁଶାଗ୍ର କିଏ?
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋକାରୋ ନିବାସୀ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ପରି ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳି ନାହିଁ, ବରଂ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିନିୟର୍ ଜାତୀୟ ଦଳରୁ ଡାକରା ଆସିଛି। ସେ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ଏବଂ ୧୫ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର୍ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ କିପରି ରହିଛି କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ?
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। କୁଶାଗ୍ର ଦଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଚମତ୍କାର ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ‘ଏ’ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଅନଧିକୃତ ଟେଷ୍ଟ୍ରେ ୧୧୩ ଏବଂ ଅପରାଜିତ ୪୬ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳି ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜଲ୍ୟାଣ୍ଡ ‘ଏ’ ସିରିଜ୍ରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଚୟନ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଧାସଳଖ ସିନିୟର୍ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି।
🚨 News 🚨 Ishan Kishan ruled out of 2️⃣nd T20I due to injury; Kumar Kushagra added as cover. More details 🔽 | #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/TsATbCM8mB— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୪ରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ଓଭର୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ଭଲ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। କୁଶାଗ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୦ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୮୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିବାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତିଲକ୍ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ନମନ ଧୀର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର୍)।