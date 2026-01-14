IND vs NZ: ରାହୁଲଙ୍କ ଶତକ ଉପରେ ମିଚେଲଙ୍କ ଶତକ ଭାରି, ଭାରତ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ
Published : January 14, 2026 at 10:50 PM IST
IND vs NZ 2nd ODI: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଏବେ ୧-୧ରେ ବରାବର । ରାଜକୋଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶାହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସାତ ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି । ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୧୩୧ ଏବଂ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗଙ୍କ ୮୭ ରନ୍ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ସକୁ ୪୭.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୮୫ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୬୨ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଭାରତଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ।
ମିଚେଲ୍ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୧୧୭ ବଲ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୧୧ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ୟଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ୭ଟି ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ୯୮ ବଲ୍ ରୁ ୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ୩୨ ରନ୍ ର ଇନିଂସ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ । ସିରିଜ୍ ଏବେ ୧-୧ରେ ବରାବର, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 284 ରନ୍ କରିଥିଲା । କେଏଲ ରାହୁଲ 92 ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରି 11ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଅପରାଜିତ 112 ରନ୍ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 8ମ ଶତକ ଥିଲା । ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ: ପ୍ରଥମେ, ଜାଡେଜା (27 ରନ୍) ସହିତ 73 ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି, ଏବଂ ପରେ ରେଡ୍ଡି (20 ରନ୍) ସହିତ 57 ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି ।
ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ୫୬, ରୋହିତ ୨୪, କୋହଲି ୨୩, ଆୟର ୮ ଏବଂ ଜାଡେଜା ୨୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ କ୍ଲାର୍କ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେ ୭ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ବୋଲର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜାଡେନ୍ ଲେନକ୍ସ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳରେ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।
ICC ODI Rankings: ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରାଟ ନମ୍ବର-୧
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ସଦ୍ୟତମ ICC ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ନମ୍ବର ଏକ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି । ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ, ବିରାଟ କୋହଲି 785 ରେଟିଂ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏବେ 775 ରେଟିଂ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ।
୩୭ ବର୍ଷୀୟ ବିରାଟ କୋହଲି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତର ଚାରି ୱିକେଟ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି, ୯୧ ବଲ୍ ରୁ ୯୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋହଲି ୭୪ ଅପରାଜିତ, ୧୩୫, ୧୦୨ ଏବଂ ୬୫ ଅପରାଜିତ ରନ୍ କରିଥିଲେ ।
IND vs NZ ଦ୍ୱିତୀୟ ODI: ରାଜକୋଟ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ରାଜକୋଟ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ୨୦୧୩ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରଠାରୁ, ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ODI ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଜିତିଛି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ତାର ଇନିଂସର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରେ, ତେବେ ଟସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ।
ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ: ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍
ଭାରତ: ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଡେଭନ କନୱେ, ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ମିଚେଲ ହେ (ୱିକେଟକିପର), ଜାକାରିନ ଫୁଲକେସ, ଜାଡେନ ଲେନକ୍ସ, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ କ୍ଲାର୍କ, କାଇଲ ଜାମିସନ।
