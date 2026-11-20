ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ଲଗାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ: ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବ୍ରେ ହେଲେ ସାମିଲ
Glenn Phillips Century: ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 20, 2026 at 10:39 AM IST
IND vs NZ 1st Test: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୱେଲିଂଟନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 118 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି କରାନାମାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ 70 ରନ୍ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫିଲିପ୍ସ ପ୍ରଥମେ 94ଟି ବଲ୍ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 216ଟି ବଲ୍ରେ 118 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ 14ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
A knock of resilience and class from Glenn Phillips against India on Day 1 in Wellington 👊 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/S6fa3HGskg— ICC (@ICC) November 19, 2026
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ଫିଲିପ୍ସ
ରୋହିତ ଶର୍ମା 2017 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି20 ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଶତକ ଲଗାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଦୋହରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତେବେ 2026ରେ ଶେଷରେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତିନିଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ମାରି ରୋହିତଙ୍କ ଏହି କ୍ଲବ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
2026 ମସିହାରେ ଫିଲିପ୍ସ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 11ଟି ଟି20, 6ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି20ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ 107 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲିପ୍ସ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
Just the second men’s player to score a century against the same opponent in all three international formats in the same calendar year! Glenn Phillips has enjoyed playing India in 2026 👏 More 📲 https://t.co/zJHnfpH0UJ https://t.co/epw9H9lTNd— ICC (@ICC) November 20, 2026
ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଶତକ ଲଗାଇବା ମାମଲାରେ ସେ ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି ବନିଛନ୍ତି। ସେନ୍ ୱାଟସନଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି20 ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶତକ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ, ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ 5ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।