IND vs NZ: ଯଶସ୍ୱୀ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
IND vs NZ Day 2: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 159 ରନ୍ କରିଛି।
Published : November 20, 2026 at 12:07 PM IST
IND vs NZ 1st Test Day 2: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 368 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 159 ରନ୍ କରିଛି ଏବଂ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 209 ରନରେ ପଛୁଆ ଅଛି। ଭାରତକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କେଏଲ ରାହୁଲ 52 ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ 16 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜରେ ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ
ଭାରତକୁ ଏକମାତ୍ର ଝଟକା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ରୂପରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ 89ଟି ବଲରେ 16ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 85 ରନର ଏକ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର 14ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ମିଶି 130 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର 22ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀଙ୍କ ବଲରେ ୱିକେଟd କିପର ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
A solid 100-run opening stand between vice-captain @klrahul and Yashasvi Jaiswal 👌👌 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/BAZVofM4ru— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ରାହୁଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ କିଛି କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଟ୍ ୱାଇଡ୍ ଥାର୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ଉପର ଦେଇ ଚୌକା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲା କାରଣ ସେ କାଇଲ୍ ଜେମିସନଙ୍କ ବଲରେ ଡିଆରଏସ୍ ଅପିଲରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥାମ ଡିଆରଏସ୍ ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ରାହୁଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପାର୍ଟନରସିପ୍
ରାହୁଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଇନିଂସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। 17ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ 30ଟି ଇନିଂସ ପରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ 201 ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। 2016 ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ଦୁଇ ଓପନର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ 50+ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2016ରେ ଏପରି ଘଟିଥିଲା।
A solid opening stand gives India a strong start in their pursuit of New Zealand’s first-innings total 👊 #WTC27 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/qexuyiIGNK— ICC (@ICC) November 20, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆୟୋଜକ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ 368 ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ 243 ରନରୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 125 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ବାକି ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ହେନେରୀ ନିକୋଲ୍ସ 175 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ 118 ରନର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏକ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 70 ରନରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 216 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ।
ବୁମ୍ରା-ଆକାଶ ଦୀପ୍ କଲେ କମାଲ
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ରହିଥିଲେ। ସେ 29 ଓଭରରେ 92 ରନ୍ ଦେଇ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆକାଶ ଦୀପ 23 ଓଭରରେ 53 ରନ୍ ଦେଇ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଟମ୍ ଲାଥାମ ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଡେଭନ୍ କନୱେ ଚାରି ରନ୍, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ୧୫ ରନ୍, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଏକ ରନ୍ ଏବଂ ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ ପାଞ୍ଚ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।