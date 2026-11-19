IND vs NZ: ୱେଲିଂଟନ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦବଦବା; ଏକା ପଡ଼ିଗଲେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା
IND vs NZ 1st Test: ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 243 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି।
Published : November 19, 2026 at 11:48 AM IST
IND vs NZ 1st Test Day 1: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୯ ନଭେମ୍ବର) ଠାରୁ ୱେଲିଂଟନର ବେସିନ୍ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 243 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ 113 ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ 94 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜରେ ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 173 ରନର ଏକ ଅପରାଜିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଛି।
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଡେଭନ୍ କନୱେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥାମ ଓପନିଂ କରିବାକୁ କ୍ରିଜକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ଦାଜରେ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲରେ ହିଁ ଟମ୍ ଲାଥାମଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଲାଥାମ ମାତ୍ର 2ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଖାତା ନ ଖୋଲି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ 12 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଓପନର ଡେଭନ୍ କନୱେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କନୱେଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ବଲ୍ ଲାଗି ୱିକେଟ୍ ପଛକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ଋଷଭ ପନ୍ତ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନ କରି ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୫୧ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ତୃତୀୟ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ବଲରେ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆକାଶ ୱିକେଟକିପର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରଚିନଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ରଚିନ 50ଟି ବଲରେ ମାତ୍ର 15 ରନ୍ କରି ପାରିଥିଲେ। ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 39 ରନର ଭାଗୀଦାରି ନିଭାଇଥିଲେ।
Despite early strikes from India, New Zealand batters recovered well on Day 1 in Wellington 👏 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/DkG4SAD3Rg— ICC (@ICC) November 19, 2026
ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତିର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଚତୁର୍ଥ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। 21ତମ ଓଭରରେ ବୁମ୍ରା ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲେ। ମିଚେଲ ଲଗାତାର କ୍ରିଜରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବଲର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ବଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ବାଜି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା। ସର୍ଟ ଲେଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ମିଚେଲ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ।
A crucial knock from Henry Nicholls as New Zealand continue their recovery against India on Day 1️⃣ 🤩 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/jjigjFbY23— ICC (@ICC) November 19, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବୁମ୍ରା ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏଠାରୁ ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି କିୱି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିକୋଲ୍ସ 12ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 188ଟି ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ନିକୋଲ୍ସ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସେସନରେ କିୱି ଦଳ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ନଥିଲା। ଏହି ପରି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 243 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ନେଇଛି।