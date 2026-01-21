ETV Bharat / sports

IND VS NZ T20 SERIES: ବିଶ୍ବକପ୍ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଶେଷ ଏସାଇନମେଣ୍ଟ

IND vs NZ 1st T20: ଭାରତ- ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଆଜି ନାଗପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

IND VS NZ T20 SERIES: ବିଶ୍ବକପ୍ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଶେଷ ଏସାଇନମେଣ୍ଟ
IND VS NZ T20 SERIES: ବିଶ୍ବକପ୍ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଶେଷ ଏସାଇନମେଣ୍ଟ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 4:12 PM IST

IND VS NZ T20 SERIES 2026: ନାଗପୁର: ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର (ଜାନୁଆରୀ 21) ନାଗପୁରର ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ ଜିଓଷ୍ଟାରରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଭାରତର ଶେଷ ଏସାଇନମେଣ୍ଟ

ଏହି ସିରିଜ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ । 2024ରେ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଦଳ ଲଗାତାର ଆଠଟି T20 ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରଠାରୁ 29-5 ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ସୁପର ଓଭର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (Etv Bharat)

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର

ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ । କାରଣ ସେ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । 2025 ସିଜିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନ୍ ଥିଲା । ସେ 19ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର 218 ରନ୍ କରିଥିଲେ, 123 ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନଥିଲେ ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ହୋପ୍

ସେପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ଭାରତରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଚାରିଟି T20I ସିରିଜ୍ ଖେଳିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2012ରେ 1-0ରେ ଜିତିଛି । ତଥାପି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦୁଇ ଥର T20I ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଛି; 2017 ଏବଂ 2023ରେ । ଉଭୟ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ 2-1ରେ ଜିତିଥିଲା ।

T20 ଦଳ ଦିନିକିଆ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ

ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଧଳା ବଲ୍ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ଏବଂ ଜାକବ୍ ଡଫି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଭାରତ ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ । ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସହିତ, ଭାରତ ଏକ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ T20 ଦଳ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଷନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ

ଉଭୟ ଦଳ କିଛି ଚୟନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଶାନ କିଷନ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯିଏ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନମ୍ବର 8ରେ ଖେଳିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବ କି ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବ ତାହା ପିଚ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଆଘାତରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହୁଏତ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗତ T20 ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଜେମ୍ସ ନୀଶାମ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

IND ବନାମ NZ T20: ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ବାଡ୍

ଭାରତ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (ଅଧିନାୟକ), ଡିଭନ୍ କନୱେ, ବେଭନ୍ ଜେକବସ, ଡେରିଲ ମିଶେଲ, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ, ଟିମ ରବିନ୍ସନ୍, ଜିମି ନିଶାମ, ଇଶ୍ ସୋଢ଼ି, ଜ୍ୟାକ୍ ଫାଉବ୍ଲସ, ମାର୍କ ଚେପମ୍ୟାନ, ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ, ରାଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, କାଇଲ ଜାମିସନ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ, ଜାକବ ଡଫି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ଲାର୍କ।

