ବୋଲରଙ୍କ ଧମାଲ, କୋହଲିଙ୍କ କମାଲ; ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Published : November 4, 2026 at 3:19 PM IST
IND vs NZ 1st ODI: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଅକଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ 185 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 22.4 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1-0 ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଛି।
ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ କାମ କଲାନି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କୌଣସି ଚାଲ୍
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବୋଲରମାନେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ୍ 9 ରନ୍ କରି ଦଳର 22 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଲଗାତାର ନିଜର ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର କୌଣସି ଖେଳାଳି ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ତରପରୁ ସର୍ବାଧିକ 38 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସିଫର୍ଟ 2ଟି ଛକା ଏବଂ 3ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
A strong start in Auckland as India go 1-0 up in the ODI series 👏 📝: https://t.co/jdZ9ThMt2k https://t.co/qXM7783FZH— ICC (@ICC) November 4, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ତରଫରୁ ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ 28 ରନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ 30ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରି ନଥିଲେ। ମିଚେଲ୍ଙ୍କୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 146ରନ୍ ସ୍କୋରରେ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା କିୱି ଦଳ ପାଇଁ ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର୍ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଥିଲେ। ଶେଷ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି 23ଟି ବଲ୍ରେ 34 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। 10ମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 39 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଟିକନର୍ଙ୍କୁ ଡଫି (15)ଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ସର୍ବାଧିକ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ଗୁରନୁର ବରାର୍ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା 186 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ବିରାଟ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବର୍ଷା ପାଇଁ 11ତମ ଓଭରରେ ଖେଳ ଅଟକିବା ବେଳକୁ ଭାରତର ସ୍କୋର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 54 ରନ୍ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ 40 ଓଭରରେ 167 ରନ୍ର ସଂଶୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତକୁ 32 ଓଭରରେ 143 ରନ୍ର ନୂତନ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।
The King leaves to a round of applause after scoring match-winning 74. 👏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/zDOBL4nH6J— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 4, 2026
ଏହିଠାରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ 35ଟି ବଲ୍ରେ ନିଜର 80ତମ ଦିନିକିଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ 114 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ 56 ବଲ୍ରେ 37 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତର ଲଗାତାର ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିରାଟ 51ଟି ବଲ୍ରେ 13ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ 74 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 5ମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିବା ବେଳେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 15 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନମନ ଧୀର ଚୌକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିଶ୍ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାକବ୍ ଡଫି ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ କାଇଲ୍ ଜେମିସନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।