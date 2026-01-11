INDvsNZ: ପ୍ରଥମ ODIରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, କୋହଲି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍
କୋହଲି ୯୩ ବଲରୁ ୯୧ ରନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛାକୁ ସହଜ କରିଥିଲେ ।
Published : January 11, 2026 at 11:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚେସ୍ ମାଷ୍ଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଇନିଂସ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଗିଲ, ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଆୟର ଏବଂ ଫିନିସର୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଦର୍ଶନୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜରେ 1-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣି ଏକ ଶତକରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରନ୍ ମେସିନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି । ସେ 93 ବଲରୁ 91 ରନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତର ରନ ପିଛାକୁ ସହଜ କରିଥିଲେ ।
ଭଦୋଦରାର କୋଟମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ 49 ଓଭରରେ 301 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ପିଛା କରିଛି । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ 93 ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା । ବିରାଟ 91 ବଲରୁ 93 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 8 ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା । ଏହା କୋହଲିଙ୍କ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ 50 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା ।
ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ୫୬ ଏବଂ ଆୟର୍ ୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ୨୯ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୨୯ ରନ୍ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲା । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାମିସନ୍ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେ ୧୦ ଓଭରରେ ୪୧ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ସପକ୍ଷରେ ଢଳି ଦେଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫୦ ଓଭର ଖେଳି ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଜିତିବା ପାଇଁ ୩୦୧ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ।
ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ସର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ୮୪ ରନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ୭୧ ବଲ୍ ରେ ୫ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସହାୟତାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଡେଭନ୍ କନୱେ ୬୭ ବଲ୍ ରେ ୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ ୬୯ ବଲରୁ ୮ଟି ଚୌକା ମାରି ୬୨ ରନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୧୭ ରନର ଭାଗୀଦାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଭାରତ ପାଇଁ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, କୁଲଦୀପ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ 2026 ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ICC ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତ ନମ୍ବର 1 ଦଳ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ତେଣୁ, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
IND vs NZ ODI ରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ-
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ODI ରେ 120 ଥର ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 62ଟି ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ 50ଟି ଜିତିଛି, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ଫଳାଫଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
IND vs NZ: ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ଡେଭନ କନୱେ, ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ମିଚେଲ ହେ (ୱିକେଟକିପର), ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଜାଚାରିନ ଫାଉଲକ୍ସ, କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ କ୍ଲାର୍କ, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, ଆଦିତ୍ୟ ଅଶୋକ
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା