IND vs NED: ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଭାରତ, ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୩୬ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
Published : February 18, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 7:00 PM IST
ND vs NED Match Update: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୩୬ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଅପରାଜିତ ରହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳ ବିଜୟ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଆଜି ଏହା ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ସମ୍ଭବ ହେବ କି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩୦୦+ ସ୍କୋର କରିପାରିବ କି। କାରଣ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଦଳ ତରଫରୁ ୩୦୦+ ସ୍କୋର ହାସଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୨୬୦ ରହିଛି। ଏହା ୨୦୦୭ ମସିହାରେ କେନିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ କରିଥିଲା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୨୧୮। ଯାହାକୁ ଭାରତ ୨୦୦୭ ମିସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲା।
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬୧ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେରିକାକୁ ୨୯ ରନ୍ରେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ନାମ୍ବିଆକୁ ୯୩ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳର ଇଲେଭେନ୍
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।
ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ମାଇକେଲ୍ ଲେଭିଟ୍, ମ୍ୟାକ୍ସ ଓ’ଡୋଡ୍, ବାସ୍ ଡି ଲିଡେ, କଲିନ୍ ଆକ୍କର୍ମନ୍, ସ୍କଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର / ଅଧିନାୟକ), ଜାଚ୍ ଲିୟନ୍-କ୍ୟାଚେଟ୍, ରୋଲୋଫ୍ ଭାନ୍ ଡେର୍ ମେରୱେ, ଲୋଗାନ୍ ଭାନ୍ ବିକ୍, ଆର୍ୟାନ ଦତ୍ତ, କାଇଲ୍ କ୍ଲିନ୍, ନେହା କ୍ରୋସ୍।